Le PSG sort l'artillerie lourde au Havre : l'avant-match en direct

Soirée de gala au stade Océane du Havre, où le HAC, pensionnaire de Ligue 2, reçoit le Paris Saint-Germain. Pour son premier match amical de l'été, le PSG devrait afficher une équipe type contre les Havrais. Et pour cause : les Parisiens ne disputeront que trois matches amicaux avant leurs deux finales de coupe contre Saint-Etienne et Lyon. Neymar et Mbappé devraient être du rendez-vous, mais l'évènement c'est aussi le retour des supporters en tribunes pour la première fois en Europe de l'Ouest depuis le début de la crise du Covid-19. Francetvsport vous fait vivre ce match historique en direct depuis les travées havraises.