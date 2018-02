Ronald Koeman nommé sélectionneur des Oranje

Licencié par Everton le 23 octobre dernier, l'ancien international (78 sélections et 14 buts) a signé un contrat de quatre ans. Koeman succède à son compatriote Dick Advocaat, qui n'était pas parvenu à qualifier les Oranje pour le prochain Mondial 2018.



Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSV Eindhoven (1988) puis le Barça (1992), champion d'Europe avec les Pays-Bas en 1988, cet ancien défenseur avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2000 avec le Vitesse Arnhem. Nommé à la tête de l'Ajax Amsterdam (2001-2005), il aura connu de nombreux autres clubs avec le Benfica (2005-2006), le PSV Eindhoven (2006-2007), Valence (2007-2008), l'AZ Alkmaar (2009), Feyenoord (2011-2014), Southampton (2014-2016), et enfin Everton.



Mais c'est davantage en tant que joueur qu'il s'est bâti un solide palmarès. Auteur du but décisif en finale de la C1 de 1992 pour le Barça contre la Sampdoria, il est également connu pour avoir terminé meilleur buteur de la C1 en 1994, ce qui est extrêmement rare pour un défenseur. Lauréat de cinq championnats d'Espagne et quatre championnats des Pays-Bas, il espère peut-être cette fois démontré qu'il est aussi un grand entraîneur.