Reynald Pedros quitte les filles de l'OL après deux saisons sur un triplé

Après avoir mené l'équipe féminine de Lyon à la victoire ces deux dernières saisons en championnat et en Ligue des Champions, Reynald Pedros quitte l'Olympique lyonnais. "L’Olympique Lyonnais et Reynald Pedros informent avoir mis un terme à leur collaboration d’un commun accord après deux saisons très accomplies", indique le communiqué de l'OL.

"Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser." Après deux saisons pleines et abouties, fortes de deux couronnements consécutifs, que ce soit en championnat de France et en Ligue des Champions, sans oublier une Coupe de France, Reynald Pedros quitte le banc de l'OL. Un communiqué pour officialiser la séparation "d'un commun accord".

Une fin de cycle semble donc à l'origine de cette décision. Alors même que l'équipe de France enthousiasme l'Hexagone lors de cette première Coupe du monde féminine disputée sur son sol, la meilleure équipe française décide de tourner une page. Importante mais éphémère. Arrivé au poste pour succéder à Gérard Prêcheur, qui n'avait pas renouvelé son contrat alors qu'il avait été le premier coach lyonnais à réaliser deux triplés, l'ancien joueur de Nantes n'a pas failli à sa mission. Pour sa première expérience comme coach d'une équipe professionnelle, Pedros a certes raté le triplé la première année et ne remportant pas la Coupe de France, mais il est resté au sommet du championnat de France et de l'Europe. Cette année, il a réalisé le triplé. Une jolie fin pour cet homme de caractère, qui avait su se faire une place dans un club habitué à être toujours en haut de l'affiche.