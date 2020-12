Prix FIFA The Best : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur de l'année, Sarah Bouhaddi élue meilleure gardienne

La cérémonie annuelle The Best Fifa Football Awards 2020 a eu lieu ce jeudi 17 décembre, sous un format virtuel totalement inédit, en raison de la crise sanitaire. Robert Lewandowski a été désigné meilleur joueur de l'année et succède à Lionel Messi. La Française et Lyonnaise Sarah Bouhaddi a été élue meilleure gardienne.

Pas de ballon d'or cette année, mais la FIFA a, quant à elle, fait le choix de maintenir la cérémonie The Best Fifa Football Awards 2020. Les trophées "The Best" étaient donc très attendus dans l'univers du football. Covid oblige, la cérémonie a eu lieu sous forme d’un programme virtuel, diffusé depuis le siège de la FIFA, à Zurich (Suisse).

L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a été sacré meilleur joueur de l'année. Jusqu'ici, jamais le buteur polonais n'avait réussi à décrocher le titre. Les duos Ronaldo-Messi s'étaient partagés les trois des quatre trophées "The Best". "Je suis très fier et très heureux", a-t-il réagi. "Je dois dire honnêtement que c'est un grand jour pour moi et pour mon club. Je dois juste remercier parce que ce prix appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach. c'est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi (...) Ca n'a pas été une année facile, comme pour le monde entier, mais nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner." Chez les femmes, l'internationale anglaise Lucy Bronze (Manchester City) a été élue joueuse de l'année.

Sarah Bouhaddi, la portière de l’Olympique Lyonnais, vainqueur de la Ligue des Champion Féminines, du championnat et de la Coupe de France a été élue meilleure gardienne féminine de l’année. "Notre poste n’est pas facile (…). C’est un honneur d’être vainqueur ce soir. Jouer à Lyon, c'est beaucoup de responsabilités. Je fais le maximum pour répondre présent", s’est ravie la joueuse, avant d’exprimer une pensée pour Gérard Houllier, décédé lundi dernier. Chez les hommes, Manuel Neuer, vainqueur de la Ligue des champions cette année avec le Bayern Munich, a été sacré meilleur gardien. À noter également la nomination, pour la deuxième fois consécutive, de Jürgen Klopp (Liverpool) en tant que meilleur entraîneur.

Durant la cérémonie, un hommage a été rendu à la star du football Diego Maradona, décédé le 25 novembre dernier, ainsi qu'au héro italien Paolo Rossi, disparu le 10 décembre.

Toutes les récompenses



The Best Joueur de la Fifa : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

The Best Entraîneur de la Fifa pour le football masculin : Jürgen Klopp (Liverpool)

The Best Gardien de but de la Fifa : Manuel Neuer (Bayern Munich)

Fifa FifPro World11 masculin (le onze type masculin) : A. Becker - Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, De Bruyne, T. Alcantara - Messi, Lewandowski, Ronaldo



The Best Joueuse de la Fifa : Lucy Bronze (Manchester City)

The Best Entraîneur de la Fifa pour le football féminin : Sarina Wiegman (Pays-Bas)

The Best Gardienne de but de la Fifa : Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais)

Fifa FifPro World11 féminin (le onze type féminin) : Endler - Bronze, Renard, Bright - Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe - Cascarino, Miedema, Harder.



Prix du Fair-play : Mattia Agnese (Ospedaletti)

Prix Puskas : Son Heung-Min (Tottenham)

Prix des Supporters : Marivaldo Francisco Da Silva