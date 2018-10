Equipe de France : Payet remplace Fekir, touché à la cheville gauche

Dimitri Payet, 31 ans, qui n'a plus joué en sélection depuis octobre 2017, a inscrit 4 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison. Il compte 37 sélections et 8 buts avec l'équipe de France. Victime d'une déchirure avant la Coupe du monde, le Réunionnais avait manqué le Mondial en Russie, et n'était même pas parmi les suppléants. Pour rappel, les Bleus affrontent l'Islande le 11 octobre en amical à Guingamp et l'Allemagne le 16 octobre en Ligue des Nations au Stade de France.