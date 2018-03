Mondial 2018 : L'arbitre français Clément Turpin retenu pour la Russie

Contrairement au Mondial 2014, la France aura un représentant en Russie ! Le Français Clément Turpin sera a été convoqué par la Fifa pour la Coupe du monde 2018. La Fifa a dévoilé ce jeudi le nom des 36 arbitres et 63 assistants désignés pour la compétition. Ces 99 officiels représentent 46 pays différents, précise la Fifa dans son communiqué. Clément Turpin, 35 ans et qui avait officié lors de l'Euro 2016 en France, est le premier arbitre français a être retenu pour un Mondial depuis Stéphane Lannoy, présent au Mondial 2010.

Il devra cette fois composer avec l'arbitrage vidéo, puisque le Mondial-2018 sera le premier où les arbitres pourront avoir recours à l'assistance vidéo (VAR). Véritable révolution technologique, la VAR porte uniquement sur quatre cas: valider ou refuser un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Deux arbitres assistants français ont par ailleurs été retenus par la Fifa, Nicolas Danos et Cyril Gringore.