Mercato : Tous les transferts de la dernière journée

Le chrono à la main. Le mercato estival vit ses dernières heures pour cette nouvelle saison. Alors que l'Angleterre a fermé son marché depuis le 8 octobre, la plupart des autres championnats européens va le faire ce lundi. A 18h en Allemagne, à 22h en Italie, 23h en Turquie et minuit en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Seul le Portugal prolongera la session jusqu'au 22 septembre. Les dernières négociations doivent donc s'achever dans les heures qui viennent. C'est l'ultime occasion de vendre et d'acheter, la dernière opportunité de modifier son effectif. On vous recense au fur et à mesure les transferts dans les quatre grands championnats, et les autres gros coups.

France

Paris

Mauro Icardi (attaquant, 26 ans, Argentin), en provenance de l'Inter Milan (prêt)

Keylor Navas (gardien, 32 ans, Costaricain), en provenance du Real Madrid

Rennes

Jonas Martin (milieu, 29 ans, Français), en provenance de Strasbourg

Raphinha (attaquant, 22 ans, Brésilien), en provenance du Sporting Portugal

Strasbourg

Sanjin Prcić (milieu, 25 ans, Bosnien), en provenance de Levante (prêt)

Nantes

Ludovic Blas (milieu de terrain, 21 ans, Français) en provenance de Guingamp

Nice

Hichem Boudaoui (milieu de terrain, 19 ans, Algérien) en provenance du Paradou FC (Algérie)

Dijon

Mounir Chouiar (attaquant, 20 ans, Français) en provenance de Lens



Lens

Jules Keita (attaquant, 21 ans, Guinéen), en provenance de Dijon

Brest

Jean-Kévin Duverne (défenseur, 22 ans, Français), en provenance de Lens

Caen

Benjamin Jeannot (attaquant, 27 ans, Français) en provenance de Dijon

Steeve Yago (défenseur, 26 ans, Burkinabé) en provenance de Toulouse

Guingamp

Yannick Gomis (attaquant, 27 ans, Français) en provenance de Lens

Laval

Wilson Isidor (attaquant, 19 ans, Français) en provenance de Monaco (prêt)

Espagne

Real Madrid

Alphonse Areola (gardien, 26 ans, Français) en provenance du Paris Saint-Germain (prêt)

Seville

Javier Hernandez (attaquant, 31 ans, Mexicain) en provenance de West Ham

Real Sociedad

Robert Navarro (milieu de terrain, 17 ans, Espagnol) en provenance de Monaco

Getafe

Kenedy (milieu, 23 ans, Brésilien), en provenance de Chelsea (prêt)

Celta Vigo

Rafinha (milieu, 26 ans, Brésilien) en provenance de Barcelone (prêt)

Grenade

Maxime Gonalons (milieu, 30 ans, Français) en provenance de l'AS Rome (prêt)

Italie

AS Roma

Henrik Mkhitaryan (milieu de terrain, 30 ans, Arménien), en provenance d'Arsenal (prêt)

Nikola Kalinic (attaquant, 31 ans, Croate) en provenance de l'Atlético Madrid (prêt)

Milan AC

Ante Rebic (attaquant, 23 ans, Croate), en provenance de l'Eintracht Francfort (prêt)

Fiorentina

Rachid Ghezzal (attaquant, 27 ans, Algérien) en provenance de Leicester

Naples

Fernando Llorente (attaquant, 34 ans, Espagnol), libre

Torino

Simone Verdi (attaquant, 27 ans, Italien), en provenance de Naples (prêt)

Parme

Matteo Darmian (défenseur, 29 ans, Italien), en provenance de Manchester United

Atalanta Bergame

Simon Kjaer (défenseur, 30 ans, Danois) en provenance du FC Séville (prêt)

Allemagne

Eintracht Francfort

Andre Silva (attaquant, 23 ans, Portugais) en provenance de l'AC Milan (prêt)

RB Leipzig

Patrick Schick (attaquant, 23 ans, Tchèque) en provenance de l'AS Rome (prêt)

Autres pays

Luiz Gustavo (milieu, 32 ans, Brésilien) de Marseille à Fenerbahçe (Turquie)

Radamel Falcao (attaquant, 33 ans, Colombien) de Monaco à Galatasaray (Turquie)

Mario Lemina (milieu, 26 ans, Gabonais) de Southampton à Galatasaray (Turquie, prêt)

Jesé (attaquant, 26 ans, Espagnol) du Paris Saint-Germain au Sporting Portugal (prêt)

