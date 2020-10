Mercato : ce qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours sur le marché des transferts

• Les bonnes affaires

Difficile de faire mieux que Manchester United lors des dernières heures de mercato. Alors que les supporters des Red Devils se sont plaints tout l'été du manque d'initiative de leurs dirigeants, le club mancunien a réalisé de belles opérations sur cette fin de marché : le très bon latéral gauche Alex Telles a signé en provenance du FC Porto tandis qu'Edinson Cavani est arrivé libre. Le PSG, qui retrouvera son ancien attaquant en Ligue des champions, s'est quant à lui renforcé avec le prêt (avec option d'achat de 20 millions d'euros) de Danilo Pereira, profil qui manquait dans l'effectif parisien, mais aussi avec le polyvalent Rafinha, en provenance du FC Barcelone pour une bouchée de pain.

Le PSG n'est pas le seul club français à s'être renforcé intelligemment dans les dernières heures du mercato : le Stade Rennais a accueilli Dalbert (Inter Milan) en prêt, lui qui avait été très bon lors de son passage à Nice, . L'OM a de son côté récupéré Michaël Cuisance (Bayern Munich), dont la patte gauche devrait faire le plus grand bien au milieu marseillais. En Italie, la Juventus a obtenu le prêt de Federico Chiesa (Fiorentina), très grand espoir du football italien. La Vieille Dame devra obligatoirement acheter le joueur l'été prochain pour 50 millions d'euros. Et comment ne pas évoquer les cas de Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting, qui rejoignent tous les deux le Bayern Munich. Des transferts qui ressemblent davantage à une bonne affaire pour les deux joueurs. Enfin, à Lyon la bonne affaire est peut-être de ne pas avoir vendu Memphis Depay, courtisé par le Barça mais finalement toujours lyonnais.

à voir aussi

Mercato : le Stade Rennais attire la pépite belge Jérémy Doku

Dans toutes les dernières heures du mercato, l'OGC Nice a réalisé une belle opération en obtenant le prêt de Jeff-Reine Adelaïde en provenance de Lyon, avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros. Un peu plus tôt, le RC Strasbourg a officialisé l'arrivée d'Habib Diallo pour dix millions d'euros, en provenance du rival messin. A l'étranger, Arsenal a réalisé un joli coup avec l'arrivée de Thomas Partey (Atlético de Madrid) pour 50 millions.

• Les rebonds attendus

Mis à l'écart du groupe par Mikel Arteta à Arsenal, Mattéo Guendouzi s'est enfin trouvé un point de chute. Le jeune milieu français a rejoint l'ambitieux Hertha Berlin en prêt pour cette saison et cherchera à rebondir après son échec du côté d'Arsenal. Ce sera également le cas pour Tiémoué Bakayoko (Chelsea), qui rejoint Naples en prêt après son retour mitigé à Monaco la saison dernière. Maxime Lopez, qui stagne depuis plusieurs saisons avec l'OM, affrontera le milieu français sur les pelouses de Serie A puisqu'il a rejoint Sassuolo, sous forme de prêt avec option d'achat, comme Wylan Cyprien (Nice) qui a rejoint Parme.

Joachim Andersen, défenseur le plus cher de l'histoire de l'OL, a rejoint Fulham après n'avoir jamais confirmé les attentes placées en lui. Pour le remplacer, le club rhodanien a engagé Djamel Benlamri, vainqueur de la CAN avec l'Algérie en 2019. D'autres mouvements de joueurs sont à signaler, et devront être observés de près : Douglas Costa (Juventus) a fait son retour au Bayern Munich en prêt, tandis que Justin Kluivert (AS Roma) et Ryan Sessegnon (Tottenham) vont découvrir la Bundesliga, sous forme de prêt, respectivement du côté du RB Leipzig et d'Hoffenheim. José Callejón et Sébastien Corchia, tous les deux libres, ont rejoint la Fiorentina et le FC Nantes. Non loin de là à Angers, le SCO a rapatrié deux anciens lillois : Amadou et Boufal, dont les retours en L1 seront scrutés.

à voir aussi

Mercato : Jeff Reine-Adélaïde (Lyon) prêté un an à Nice avec option d'achat

• Les paris sur l'avenir

Si les derniers jours du mercato sont souvent synonymes de "panic buy", certains clubs se sont renforcés en pensant à l'avenir. C'est notamment le cas du Bayern Munich, qui s'est payé pour 15 millions d'euros Marc Roca (Espanyol Barcelone). Le milieu de terrain de 23 ans a le même profil que Javi Martínez et pourrait ainsi prendre sa succession au sein du club bavarois. Everton a également réfléchi aux années à venir en effectuant le plus gros transfert de cette dernière journée de mercato. Les Toffees ont posé 27,5 millions d'euros sur la table pour acheter Ben Godfrey (22 ans) à Norwich.

Saint-Étienne a de son côté recruté le polyvalent Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen). Le Grec, qui peut évoluer à tous les postes de la défense, arrive en prêt avec une option d'achat de 6,5 millions d'euros. Et comme le championnat de France est la "Ligue des talents", les clubs européens - et surtout anglais - sont venus se servir en Ligue 1 dans les dernières heures du mercato : Wolverhampton a accueilli le très prometteur Rayan Aït-Nouri (Angers) sous forme de prêt avec option d'achat, Southampton a déboursé 15 millions d'euros pour acheter Ibrahima Diallo (Brest) et Raphinha (Rennes) a signé à Leeds pour y être entraîné par Marcelo Bielsa.

à voir aussi

Mercato : L'OM frappe fort en s'offrant Michaël Cuisance

• Les départs pour gratter du temps de jeu

Très peu utilisé depuis plusieurs saisons du côté de la Juventus, Mattia De Sciglio a rejoint l'OL en prêt et a le profil pour dépanner à droite comme à gauche de la défense. Ces derniers jours de transferts ont vu arriver plusieurs Italiens dans le championnat de France : Daniele Rugani, également en échec à la Juventus, a rejoint Rennes sous forme de prêt, tandis que Moise Kean (Everton) est arrivé au PSG (prêt sans option d'achat) pour concurrencer Mauro Icardi.

Conséquence de l'arrivée de l'attaquant italien dans le club de la capitale : l'espoir Arnaud Kalimuendo (18 ans) a été prêté au RC Lens pour cette saison. D'autres prêts sont à signaler comme celui de Juan Foyth (Tottenham) à Villarreal ou celui de l'espoir portugais Diogo Dalot (Manchester United) à l'AC Milan. Côté français, le jeune Jean-Clair Todibo a été prêté deux ans à Benfica par le FC Barcelone pour s'aguerrir. Enfin, l'ancien lyonnais Rachid Ghezzal (Leicester) s'est envolé pour la Turquie avec un prêt d'un an au Besiktas.

Par Denis Ménétrier et Adrien Hémard

à voir aussi