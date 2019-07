Mercato : Adrien Rabiot à la Juventus Turin, c'est officiel

C'était dans les tuyaux, c'est maintenant officiel. Adrien Rabiot s'est engagé avec la Juventus Turin. Il est arrivé dimanche à l'aéroport de Turin dans un vol privé accompagné de ses deux frères et de sa mère et agente, a passé sa visite médicale ce lundi. Avec l'arrivée du Francilien, la Juventus confirme son statut de spécialiste des opérations "à coût zéro", puisque ces dernières années, des joueurs du calibre de Pogba, Pirlo, Coman, Khedira, Dani Alves ou Ramsey, qui lui aussi intégrera l'effectif cette saison, sont arrivés libres à Turin. Chez la Vieille Dame, Rabiot va côtoyer le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo et le champion du monde Blaise Matuidi.

Les adieux avec les PSG sont enfin consommés. A Paris, il était persona non grata depuis décembre, date de sa mise à l'écart du groupe. Le milieu de terrain avait refusé les propositions de prolongation du club de la capitale, qui espérait soit le conserver, soit récupérer une belle somme d'argent en le laissant partir. Finalement, c'est bien le joueur et son clan qui en sortent vainqueurs. Selon la presse italienne, Rabiot pourrait toucher une prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire annuel de 7 millions d'euros nets pour cinq ans.