Mercato : Abdou Diallo signe au Paris Saint-Germain (officiel)

Il était attendu, son arrivée est désormais officielle. Abdou Diallo est un joueur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a annoncé ce mardi la signature du défenseur français du Borussia Dortmund pour les cinq prochaines saisons. Selon les informations de plusieurs médias, l’indemnité de transfert s’élèverait à 32 millions d’euros. Il s'agit de la cinquième recrue du PSG après les arrivées de Sarabia, Herrera, Bakker et Bulka.

Le Paris-Saint-Germain tient sa cinquième recrue du mercato estival. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Abdou Diallo s’est engagé avec le club de la capitale, qui a officialisé le transfert ce mardi, d’abord sur son compte Tik Tok, puis, par le biais d’un communiqué. Le défenseur français, arrivé au Borussia Dortmund il y a un an, a signé un contrat jusqu’en juin 2024, et évoluera donc à Paris pour les cinq prochaines saisons.

"C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain", s’est réjoui Abdou Diallo après la signature de son contrat. "J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière. J’ai à cœur de donner le maximum pour mon nouveau club et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions" a-t-il poursuivi.

Formé à l’AS Monaco, le défenseur d’1,86m a éclos en Bundesliga, lors de son passage à Mayence (30 matches, 3 buts). Mais c’est sous la houlette de Lucien Favre à Dortmund que le Français de 23 ans a pu réellement s’exprimer. Indiscutable en défense centrale aux côtés des Weigl, Zagadou et Akankji, il a réalisé une très bonne saison en dépannant souvent sur le flanc gauche. Il a logiquement attiré l’attention des grosses écuries européennes.

Le Paris Saint-Germain en avait fait sa priorité depuis l’échec du dossier Kalidou Koulibaly (Naples), trop cher pour le club champion de France. Selon les informations de RMC, Paris aurait déboursé 32 millions d’euros, soit la valeur marchande du joueur, pour s’attacher les services de Diallo.