Mbappé, un transfert au PSG plein de surprises

Nouveau volet des Football Leaks avec des révélations de Mediapart sur le transfert de Kylian Mbappé entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain à l'été 2017. Un transfert dont le montage financier s'est avéré extrêmement compliqué et aurait même pu tout faire capoter. Mediapart révèle aussi quelques exigences de l'attaquant du PSG à son arrivée dans son nouveau club. Mbappé voulait ainsi obtenir le plus haut salaire du club s'il obtenait le Ballon d'Or, ce que Paris a intelligemment refusé.

Pourquoi le transfert aurait pu capoter ?

C'est un problème fiscal qui, le 29 août 2017, a menacé le transfert du prodige du football français qui sortait d'une saison extraordinaire à Monaco. Selon Mediapart, les juristes du PSG ont découvert que le prêt de l'attaquant tricolore équivalait à un "achat de service à une entreprise étrangère", soumis par la législation à un prélèvement à la source de 33,3%. Sur les 30 millions que coûtait ce prêt, le PSG doit payer 10 millions, ce qui diminuerait le montant touché par Monaco (20 millions). Logiquement, l'ASM refuse de perdre cet argent. Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, propose donc une solution à Vadim Vasilyev, vice-président monégasque : un prêt gratuit. Le deal est accepté, Paris a versé 90 millions à Monaco en juillet 2018 et versera 55 millions plus le bonus de 35 millions à l'été 2019.

Le Real était en pole en juillet 2017

Avant que Paris ne fasse venir Neymar début août, la presse européenne s'était enflammée sur un possible (probable ?) transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et à raison, selon les révélations de Mediapart ! Le 20 juillet, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert de 180 millions dont 30 de bonus. Sauf que le fisc espagnol place Monaco sur la liste noire des paradis fiscaux et taxait en conséquence les profits des entreprises monégasques en Espagne à hauteur de 19%, soit 34 millions pour ce transfert. Monaco refuse de payer cette somme.

Le lendemain, le Real Madrid, désireux de faire un énorme coup sur le marché des transferts, accepte de régler l'ardoise et adresse une offre de 214 millions à Monaco ! Oui mais, Wilfrid Mbappé, le père du joueur, pense que son fils n'aura pas assez de temps de jeu au milieu de la BBC (Benzema, Bale, Ronald) poussant la Maison Blanche à céder le Gallois. Échec. Mbappé aurait alors demandé 14 millions d'euros de salaire net annuel à Madrid avant de finalement choisir Paris pour le dénouement que l'on connaît.

Mbappé et la "clause Ballon d'Or"

Soucieux de faire fructifier une saison exceptionnelle avec l'AS Monaco, Kylian Mbappé a fait des demandes que certains jugeront extravagantes au Paris Saint-Germain. La première d'entre elles pourrait être appelée "clause Ballon d'Or". Ainsi, le récent champion du monde a demandé au PSG de devenir le joueur le mieux payé du club, devant Neymar donc, s'il obtenait la prestigieuse récompense. Une demande refusée par Paris qui aurait pu se retrouver le bec dans l'eau début décembre prochain, devant, au moins, aligner Mbappé sur l'énorme salaire de sa star brésilienne.

Le salaire de Kylian Mbappé au PSG est stratosphérique : 50 millions d'euros, soit 10 millions annuels en moyenne, - nous y reviendrons - le tout net d'impôt ! Net d'impôt car Mbappé a demandé à ce que le club règle sa facture fiscale. Dix millions annuels en moyenne, car pour fidéliser son joueur, le PSG a misé sur l'augmentation de son salaire tous les ans. Mbappé a ainsi touché 7 millions la saison dernière et en touchera 12 en 2021/2022. Enfin, Mbappé aurait demandé à toucher des primes de performance supérieures à celles de ses coéquipiers. Une demande refusée comme celle de 50 heures de voyages en jet privé par an. Paris lui verse en revanche 30 000 euros par mois pour ses frais de logement et le salaire de trois employés : un gestionnaire de maison, un chauffeur et un agent de sécurité.

Les autres gagnants du transfert

Si Kylian Mbappé et le PSG semblent être évidemment les grands gagnants de ce transfert, Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco, s'en est très bien sorti lui aussi. Alors qu'il a injecté 332 millions d'euros dans le club depuis 2011, le Russe compte bien récupérer une partie de sa mise. Chose faite avec le transfert de Mbappé puis qu'il touchera 124 des 180 millions de l'opération.

Les autres vainqueurs sont deux agents : l'inévitable Jorge Mendes qui aurait pris 9 millions au passage et Roberto Calenda qui s'en sort avec 2 millions d'euros. Deux agents au rôle flou dans l'affaire et dont les documents officiels les liants à l'opération auraient été antidatés, toujours selon Mediapart.