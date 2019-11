Ligue Europa : Saint-Etienne rate l'occasion de se rassurer

L'AS Saint-Etienne n'avait pas le droit à l'erreur. Deux semaines après le nul dans le Chaudron au match aller (1-1), les Stéphanois ne se sont pas vraiment rassurés jeudi soir et n'ont réussi qu'à ramener un nul face à Oleksandria, dans le nouveau stade de Lviv. Le début de la première période fut mitigé. Les deux formations sont restées prudentes, limitant la prise de risque. Les Stéphanois ont montré des imprécisions et se sont fait peur défensivement. Heureusement pour eux, Stéphane Ruffier a été décisif et a effectué deux parades.

À la 22e minute, le gardien ukrainien Yuri Pankiv fait faute sur Wahbi Khazri. Une erreur qui coûte cher aux locaux. Les Verts obtiennent un penalty, transformé par le Tunisien, qui se fait justice lui-même et ouvre ainsi le score en faveur des Verts. De retour de blessure, Khazri a ainsi marqué son troisième but toutes compétitions confondues et son deuxième en Ligue Europa cette saison. L'ouverture du score décrispe les Français, plus entreprenants, alors que les Ukrainiens se montrent plus frileux.

Des Stéphanois fébriles

En deuxième période, les Stéphanois sont de nouveau trop fébriles et se font encore peur à plusieurs reprises, et peinent à imposer leur rythme. Les occasions se réduisent comme peau de chagrin. Quelques minutes après son entrée en jeu, Mahdi Camara donne un peu d'air aux Verts à la 73e minutes avec un deuxième but. Une attaque menée par Denis Bouanga et finalisée par Camara qui trompe le gardien Yuri Pankiv d'un pointu. À 21 ans, il marque ainsi son premier but avec l'AS Saint-Etienne.

Mais les Stéphanois sont trop peu vigilants dans les derniers instants de la partie. Moins de 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, l'Ukrainien Denys Bezborodko, meilleur buteur du club et rentré en seconde période, en profite et marque sur une action à bout portant après un centre de Kyrylo Kovalets. Alors que la brume tombe peu à peu sur le terrain, les Stéphanois pensent quand même sortir la tête du brouillard indemne. Mais la défense stéphanoise finit par craquer et le coup de grâce est donné par Maksym Zaderaka, qui profite d'une sortie aérienne manquée de Stéphane Ruffier (90e+1) pour ramener son équipe à 2 partout, score final.

Les Verts ont encore une chance de se qualifier

Au pied du mur, les Stéphanois recevront, le 28 novembre, pour une rencontre de nouveau capitale, l'équipe belge de La Gantoise, leader de la poule après sa victoire sur les hommes d'Oliver Glasner (3-1). Avant d'affronter Wolfsburg en dernière journée dans un possible duel pour la qualification.