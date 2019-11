Ligue Europa : Rennes tombe à Cluj et est éliminé

Il aurait fallu un miracle pour que Rennes se qualifie pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, la défaite à Cluj pour le compte de la 4e journée a mis fin au suspense (1-0). Avec un petit point en quatre sorties, le Stade Rennais ne peut plus se qualifier et va sortir de la Ligue Europa par la petite porte.

De miracle, il n'y a pas eu donc. Rennes avait besoin d'une victoire, au pire d'un match nul, pour entretenir la flamme et se raccrocher à l'espoir d'une qualification homérique comme l'an dernier. Cette fois, les derniers espoirs bretons se sont éteints en Roumanie, sur la pelouse et sous la pluie de Cluj. Malgré plusieurs occasions de but, les Rennais ont concédé le seul but de la partie à la 88e minute sur une tête de Rondon suite à un corner de Deac. Sale soirée.

Au bord du gouffre après sa défaite à domicile face à Cluj lors de la 3e journée, Rennes se retrouvait dans une situation comparable à celle de l’année dernière et une victoire en terres roumaines l’aurait bien aidé dans son opération "remontada". Pari manqué donc et après la belle aventure de 2018/2019, les Bretons vont quitter l'Europe la tête basse. Ils auront l'occasion de sauver l'honneur et d'accrocher un succès lors des deux dernières rencontres.

Hunou allume la première mèche

Conscients de leur obligation de succès, les Rennais ont attaqué le match par le bon bout et dès la cinquième minute, Hunou était à deux doigts de faire trembler les filets roumains. Lancé sur la droite de la surface après une belle action collective, Raphinha a trouvé son partenaire dans la surface pour un enchaînement contrôle-reprise en pivot qui a contraint Arlauskis à la parade. Un bon message envoyé par les Bretons qui sont revenus à la charge un peu plus de dix minutes plus tard.

Monté sur son côté droit, Traoré centrait à ras de terre pour Raphinha. Cette fois en position de conclure, le Brésilien a tenté d’enrouler du gauche mais a manqué le cadre. Même si Rennes a eu les meilleures occasions, le rythme restait encore faible à la demi-heure de jeu. À la 36e minute, Traoré et Del Castillo ont bien combiné sur la droite pour centrer en direction de la tête de Niang, Arlauskis sauvait les siens. Après trois occasions, Rennes rentrait frustré aux vestiaires.

Cruelle désillusion

La seconde période reprenait sur des bonnes bases pour Rennes avec une énorme situation après un débordement de Raphinha sur la droite. Arlauskis avait alors beaucoup de réussite pour repousser du pied sur sa ligne. Un mauvais présage pour les joueurs de Julian Stéphan qui avaient décidément du mal à trouver la faille. Plus rien ne bougeait jusqu'au dernier quart d'heure du match et une frappe enroulée de Bourigeaud obligeant le portier adverse à s'employer.

Cluj aura finalement attendu les dix dernières minutes pour se montrer dangereux, Rondon qui manquait, d'abord le cadre de Salin d'un rien (82e) avant de tromper le gardien rennais de la tête sur un corner de Deac (88e). Une cruelle désillusion pour les Rennais qui tentaient bien de pousser dans les arrêts de jeu après le carton rouge reçu par le même Rondon. Las, rien ne voulait rentrer et Rennes était sorti de la Ligue Europa.