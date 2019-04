Ligue Europa : Arsenal, Chelsea et Valence au rendez-vous, Francfort renverse Benfica

Ils ne sont plus que quatre en lice pour remporter la Ligue Europa. A l'issue des quarts de finale, Arsenal, Chelsea, Francfort et Valence ont obtenu leur billet pour le dernier carré.

Naples vs Arsenal : Une affiche décevante

Le match le plus chaud de la soirée était annoncé du côté de San Paolo. C’était pourtant loin d’être le feu. Les tifosi napolitain étaient en nombre mais ils ont été aussi inoffensifs que leurs joueurs. A contrario, Arsenal a pris son destin en main en dominant les débats en début de match et en ouvrant le score. Lacazette a clos le suspense en trouvant la mire sur un superbe coup franc enroulé (0-1, 36e). Invaincu à domicile en C3 cette saison, Naples a essayé de réagir en deuxième période mais sans faire fructifier sa large possession du ballon (66 %). Voilà Unai Emery a trois matches d'un 5e sacre en Ligue Europa.

Eintracht Francfort vs Benfica : L'épopée allemande continue

Le feu, c’est en Allemagne qu’on l’a trouvé. Dans une grosse ambiance, l’Eintracht Francfort a renversé le Benfica. Battus 4-2 au Portugal, les Allemands ont transpercé deux fois Vlachodimos. Reprenant victorieusement une frappe sur le poteau malgré une position nette de hors-jeu, Kostic avait allumé la première mèche d’espoir (1-0, 37e). Rode a envoyé l’Eintracht au paradis d'une frappe à l’entrée de la surface (2-0, 67e). Ce score de 2-0 était suffisant pour accéder aux demi-finales malgré les dernières minutes de pression lusitaniennes (poteau de Salvio).

Chelsea vs Slavia Prague : Feu d'artifice à Stamford Bridge

Déjà vainqueurs à l’aller au Slavia (1-0) , les Blues n’ont rien laissé au hasard et se sont vite mis à l’abri grâce à Pedro après un relais avec Olivier Giroud. Dès lors, Chelsea a déroulé dans un match complètement débridé. 5 buts en 27 minutes, c’était presque aussi bien qu’entre Manchester City et Tottenham. Giroud y allait de son but (17e), son 10e en C3 cette saison. Prague participait aussi à la fête en revenant à 4-3 grâce au doublé de Sevcik (51e, 55e). Un suspense bienvenu mais les Blues ont fermé la boutique. Avec les qualifications de Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool, il y a quatre équipes anglaises en demi-finales d'une coupe européenne. Ça n'était plus arrivé depuis la saison 1983-84.

Valence vs Villarreal : La logique respectée

Pas de grand suspense dans ce duel 100 % espagnol. Grâce à sa victoire 3-1 à l’aller au Madrigal, Valence avait déjà fait le plus dur. Comme à Chelsea, le match a été vite plié avec le but de Lato dans le premier quart d’heure (1-0, 13e). Parejo a doublé la mise en deuxième mi-temps (2-0, 54e).

Programme des demi-finales

Eintracht Francfort (ALL) - Chelsea (ANG)

Arsenal (ANG) - Valence (ESP)