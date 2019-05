Mkhitaryan privé de finale pour des raisons diplomatiques

Arsenal a décidé de se passer de son attaquant Henrikh Mkhitaryan pour la finale de la Ligue Europa face à Chelsea le 29 mai prochain. Le club anglais a estimé que la sécurité de son joueur n'était pas assurée en raison du conflit existant entre l'Arménie, pays de naissance de Mkhitaryan, et l'Azerbaïdjan, où se déroulera la finale (Bakou).

"Nous avons étudié en profondeur toutes les options possibles pour que Micki fasse partie de l’équipe mais après en avoir discuté avec lui et sa famille nous avons collectivement décidé qu’il ne ferait pas partie du voyage. Nous avons écrit à l’UEFA pour faire part de notre profonde préoccupation face à cette situation. Micki a été un joueur clé dans notre parcours jusqu’à la finale. C’est une grosse perte pour l’équipe. Nous sommes également très déçus qu’un joueur manque une finale européenne dans des circonstances comme celles-ci". C'est par ce communiqué qu'Arsenal a annoncé la non participation de Henrikh Mkhitaryan à la finale de la Ligue Europa face à Chelsea.

L'attaquant d'Arsenal est la victime indirecte du conflit qui se noue actuellement entre son pays, l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, les deux nations se disputant la souveraineté sur la région du Haut-Karabag. Ce conflit a débuté durant les années 90, faisant environ 30.000 morts. Un cessez-le-feu a été déclaré en 1994, mais depuis, les relations entre les deux pays demeurent tendues, avec de fréquents échanges de tirs à la frontière.

Devant les menaces et les risques encourus par les ressortissants arméniens à Bakou, les Gunners ont donc choisi d'écarter leur attaquant. Ce dernier a accueilli la décision avec raison mais également beaucoup de tristesse. "C’est le genre de match qui ne se présente pas souvent en tant que joueur et je dois admettre que ça me fait mal de le manquer. J’encouragerai mes équipiers. Qu’ils ramènent la coupe à la maison".