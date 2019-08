Ligue Europa : Rennes avec la Lazio Rome et le Celtic Glasgow, Saint-Etienne hérite de Wolfsburg

Saint-Etienne et Rennes sont fixés. Le tirage au sort de l’Europa League, version 2019-2020 a été effectué, vendredi 30 mai, à Monaco. Les deux clubs connaissent leurs futurs adversaires. Si les Bretons devront cravacher pour s'extirper de leur poule, les Stéphanois ont hérité d'un groupe qui pourrait être à leur portée.

à voir aussi

Ligue des Champions : le PSG tombe avec le Real Madrid, Lyon verni, Lille a un coup à jouer

Rennes retrouve le Celtic

Le Stade Rennais est tombé dans le groupe E et devra défier les Italiens de la Lazio Rome, qualifiés grâce à leur victoire en Coupe d'Italie mais seulement 8e de la dernière Serie A. Les vainqueurs de la Coupe de France se rendront également en Ecosse jouer le Celtic Glasgow. Un adversaire que le club breton a déjà joué sur la scène européenne, en 2011-2012, concédant le nul à domicile avant de s'incliner au match retour. Enfin, Rennes a hérité d'un long déplacement jusqu'en Roumanie pour affronter Cluj.

Sainté face à Guilavogui... et dans l'inconnue ukrainienne

De son côté, Saint-Etienne affrontera une vieille connaissance : Josuha Guilavogui. L'ancien milieu de terrain des Verts retournera à Geoffroy-Guichard avec le VFL Wolfsburg. L'ASSE jouera également face aux Belges de La Gantoise, qualifiés en phase de poules après avoir débuté leur parcours européen au 2e tour préliminaire. Enfin, les Stéphanois se rendront en Ukraine, du côté d'Oleksandria, 3e du dernier championnat national.

Arsenal et Manchester United épargnés

Le tirage au sort s'est montré chiche en affiche, hormis Arsenal - finaliste la saison dernière - opposé à Francfort - demi-finaliste sortant -, pour proposer un plateau plutôt équilibré dans l'ensemble. Les "gros" n'ont pas à trembler : les Anglais Arsenal et Manchester United, relégués cette saison dans la "petite" Coupe d'Europe devraient valider sans encombres leur qualification pour le printemps. Dans le groupe F, Arsenal aura au moins le plaisir de croiser la route de l'Eintracht Francfort et son public bouillant, pour des matches où l'ambiance devrait être à la hauteur.

Le détail des groupes :

Groupe A : Séville FC, APOEL Nicosie, Karabagh Agdam, F91 Dudelange

Groupe B : Dynamo Kiev, FC Copenhague, Malmö FF, FC Lugano

Groupe C : FC Bâle, FC Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Groupe D : Sporting Portugal, PSV Eindhoven, Rosenborg, Linz ASK

Groupe E : Lazio Rome, Celtic Glasgow, Stade Rennais, CFR Cluj

Groupe F : Arsenal, Eintracht Francfort, Standard de Liège, Vitoria Guimaraes

Groupe G : FC Porto, Young Boys Berne, Feyenoord Rotterdam, Glasgow Rangers

Groupe H : CSKA Moscou, Ludogorets Razgrad, Espanyol Barcelone, Ferencvaros

Groupe I : Wolfsburg, La Gantoise, AS Saint-Etienne, Oleksandria

Groupe J : AS Rome, Borussia M’Gladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger AC Groupe K : Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Groupe L : Manchester United, FC Astana, Partizan Belgrade, AZ Alkmaar

Avec AFP