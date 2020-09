Ligue des Nations : suivez Suède - France en direct

La Ligue des nations reprend ses droits, et l'équipe de France y joue son premier match en Suède. Si Paul Pogba, Houssem Aouar, Tanguy Ndombele ou Steve Mandanda ne sont pas du voyage car positifs au coronavirus, le jeune Eduardo Cavaminga pourrait fêter sa première sélection et Adrien Rabiot faire son grand retour. Mais, dans une Friends Arena de Stockholm à huis clos, les Bleus devront se méfier de Dejan Kulusevski (Juventus), nouvelle pépite du football suédois, et d'Emil Forsberg (Leipzig). Suivez la rencontre en direct.