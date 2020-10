Ligue des Nations : suivez France - Portugal en direct

Quatre ans après leur dernier affrontement en finale de l'Euro, les Bleus retrouvent le Portugal à l'occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations (20h45). Au stade de France face aux tenants du titre, les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de faire oublier la désillusion de 2016 et tenteront de prendre la première place du groupe A. À égalité de points (six) avec deux victoires face à la Suède et la Croatie, les coéquipiers d'Antoine Griezmann et de Cristiano Ronaldo peuvent faire un grand pas vers la qualification. Un match à suivre en direct sur France tv sport.