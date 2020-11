Ligue des nations : quels adversaires au Final four pour la France ?

Grâce à sa victoire (1-0), samedi soir, au Portugal, l'équipe de France s'est qualifiée pour le Final four de la Ligue des nations, prévu du 6 au 10 octobre 2021 en Italie, en Pologne ou aux Pays-Bas. Elle pourrait connaître dès ce dimanche les trois adversaires qui vont la rejoindre. Alors que le tour principal de la Ligue des nations se termine mercredi, tour d'horizon groupe par groupe des pays en bonne voie pour se qualifier.

• Groupe 1 : un duel Italie-Pologne décisif, les Pays-Bas en embuscade

Dans le groupe 1, les yeux seront rivés ce dimanche soir vers le Mapei Stadium de Reggio d'Émilie où l'Italie reçoit la Pologne avec la première place en jeu. Avant la rencontre, la Pologne a l'avantage puisqu'elle devance l'Italie d'un point au classement. Elle peut même décrocher sa qualification dès l'avant-dernière journée, ce dimanche, si elle bat l'Italie et que les Pays-Bas ne battent pas la Bosnie-Herzégovine. Les Néerlandais sont en embuscade avec deux points de retard sur la Pologne mais s'apprêtent à jouer la Bosnie-Herzégovine, l'équipe la plus faible du groupe, avant de se déplacer en Pologne mercredi. En cas de bon résultat ce soir, l'Italie pourra assurer son ticket grâce à un dernier match plus abordable contre la Bosnie-Herzégovine. Le vainqueur de cette poule accueillera d'ailleurs la phase finale en octobre 2021.

• Groupe 2 : la Belgique en pole

La Belgique a son destin en mains avant les deux dernières journées jouées à domicile. L'équipe de Roberto Martinez possède deux longueurs d'avance sur l'Angleterre qu'elle reçoit ce dimanche soir. Avec une victoire ce soir, la Belgique aurait un pied et demi au Final four de la Ligue des nations puisqu'il faudrait que le Danemark gagne contre l'Islande avant de faire chuter la Belgique mercredi par au moins trois buts d'écart, pour l'en empêcher. L'Angleterre peut également tirer son épingle du jeu en reprenant la tête du groupe ce soir si elle vient à bout de la Belgique. Sa dernière rencontre sera en effet la plus abordable avec la réception de l'Islande qui vient de prendre un coup au moral en manquant sa qualification à l'Euro 2021 contre la Hongrie.

• Groupe 4 : l'Allemagne ou l'Espagne

Comme dans le groupe 3, celui de la France, il ne reste plus qu'une journée dans le groupe 4. Mardi, le ticket pour le Final four se jouera donc entre l'Allemagne et l'Espagne au Stade olympique de Séville. Forts de leur point d'avance au classement, les Allemands partent avec un net avantage puisqu'ils n'auront besoin que d'un match nul pour se qualifier alors que l'Espagne doit impérativement gagner.

