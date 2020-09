Kylian Mbappé testé positif au coronavirus et forfait avec l'équipe de France

Buteur en Suède samedi dans la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Kylian Mbappé ne participera pas au deuxième match des Bleus, contre la Croatie, mardi. En effet, l'attaquant du PSG a été testé positif à la Covid-19, alors qu'il avait été testé négatif mercredi dernier. C'est un gros handicap pour Didier Deschamps, le sélectionneur, qui perd un 4e joueur sur test positif après Pogba, Aouar et Mandanda. C'est aussi le 7e joueur du PSG à être testé positif depuis une semaine, après Neymar, Paredes, Di Maria, Icardi, Marquinhos et Navas.

Ce sont les bizarreries de la Covid-19. Testé mercredi dernier comme tous les joueurs de l'équipe de France, ainsi que l'exige le protocole de l'UEFA, Kylian Mbappé avait pu disputer le premier match de la Ligue des Nations en Suède, et même en être l'unique buteur. Mais deux jours après cette victoire, et à la veille d'affronter la Croatie, l'attaquant du PSG a cette fois subi un contrôle positif.

Il est donc automatiquement mis de côté et doit déclarer forfait pour ce match, qui est la revanche de la finale de la Coupe du monde 2018. Il a pourtant participé à l'entraînement lundi soir, avant d'apprendre les résultats de son test effectué lundi matin. "Le résultat de son test au Covid-19 diligenté par l'UEFA lundi matin s'étant révélé positif, il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats, à l'issue de l'entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée", indique le communiqué de la FFF.

Ce test positif pose un problème majeur à l'équipe de France et à l'UEFA. Car le joueur a participé normalement à l'entraînement en fin de journée, et était donc proche de ses coéquipiers. Pourrait-il avoir contaminé d'autres joueurs ? Le règlement de l’UEFA prévoit qu’une sélection pourra jouer à partir de 13 joueurs disponibles (dont un gardien), tant que les joueurs alignés ont été testés négatifs au Covid-19. Il n'y a donc pas de danger, a priori, pour le choc contre la Croatie.

Kylian Mbappé devient le 7e joueur du PSG à être déclaré positif, et manquera, comme les autres, le premier match de championnat à Lens, et sans doute aussi celui contre l'OM. Il devient le 4e joueur à déclarer forfait après un test positif. Juste avant l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour le début de la Ligue des nations, Paul Pogba avait en effet dû renoncer, puis le Lyonnais Houssem Aouar quelques jours plus tard. Enfin, Steve Mandanda avait aussi dû quitter les Bleus vendredi matin, après deux tests positifs probablement dus à des "résidus" selon la Fédération (il avait auparavant guéri du virus attrapé dans son club de Marseille).

Les Bleus évoluent depuis lundi dernier dans une bulle sanitaire, enchaînant les tests PCR et se cloisonnant de l'extérieur, entre leur centre d'entraînement de Clairefontaine, leur hôtel de Stockholm ou le Stade de France, où ils se sont entraînés lundi en fin d'après-midi et où ils affronteront la Croatie