Ligue des Nations : Les Bleus avec le Portugal, la Suède et la Croatie

L'équipe de France connaît ses adversaires pour la deuxième édition de la Ligue des nations. Suite au tirage au sort effectué par Luis Figo ce mardi à Amsterdam, les Bleus sont placés dans le groupe 3 de la poule A avec le tenant du titre, le Portugal, la Suède et la Croatie. Ce tirage offre un "remake" des finales des deux derniers tournois majeurs: de l'Euro-2016 entre Français et Portugais, et du Mondial-2018 entre les Bleus et les Croates.