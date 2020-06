Un tournoi à 8 pour finir la Ligue des champions, Lisbonne remplace Istanbul, Lyon pas encore à Turin... Ce qu'il faut retenir des annonces de l'UEFA

L'UEFA a dévoilé ce mercredi sa nouvelle formule, chargée de conclure les Coupes d'Europe 2019/20. La Ligue des Champions se terminera notamment par un tournoi final à huit équipes, au Portugal, entre le 12 et le 23 août. Idem pour la compétition féminine ainsi que pour la Ligue Europa. Voici ce qu'il faut retenir des annonces de la plus haute instance du football européen.

À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Comme prévu, l'UEFA a revu son format dans le but de conclure au plus vite la Ligue des Champions édition 2019/20.

• Une C1 à huit équipes

Ce mercredi, son comité exécutif a jeté aux oubliettes les traditionnelles confrontations aller-retour. Le vainqueur de la C1 sera couronné au terme d'un tournoi à huit équipes organisé au Portugal. La compétition s'ouvrira par les quarts de finale, prévus le 12 août prochain, et se terminera le 23 août avec une finale au stade de la Luz.

• À Lisbonne plutôt qu'Istanbul

L'habituelle antre du Benfica chipe la vedette au stade olympique d'Istanbul, qui devait initialement accueillir la finale le 30 mai dernier. Les quatre quarts de finale et les deux demi-finales seront réparties entre ce stade de la Luz et le stade José Alvalade, du Sporting Lisbonne. La candidature du Portugal présentait plusieurs avantages. Elle permettait de clôturer la C1 sur terrain neutre car aucun club portugais n'était encore en lice. Mais surtout de jouer dans un pays relativement peu touché par la pandémie de Covid-19 et dont le championnat a repris dès le 3 juin. La candidature d'Istanbul a été repoussée à 2021, et ainsi de suite pour les villes hôtes des prochaines finales de la Ligue des champions.

• Lyon jouera à Turin... ou au Portugal

Si le PSG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid ont déjà décroché leur billet pour le Final 8, quatre huitièmes de finale restent encore à disputer. Les affiches Juventus Turin-Lyon, Bayern-Chelsea, Barcelone-Naples et Manchester City-Real Madrid se tiendront entre le 7 et le 8 août, mais les stades doivent encore être confirmés. L'UEFA a précisé qu'elle souhaitait que les équipes qui doivent accueillir pour ce match retour puissent le faire, mais rien n'est encore certain. Lyon pourrait donc ne pas jouer le match retour du côté de Turin pour défendre l'avantage acquis au Groupama Stadium fin février (1-0). Si ces rencontres ne pouvaient pas se tenir dans les stades des équipes qui doivent accueillir lors du match retour pour des raisons sanitaires, elle se disputeraient dans les stades portugais du FC Porto et du Vitoria Guimaraes. Une décision sera également prise à la mi-juillet pour voir s'il est possible d'accueillir du public dans les stades.

• Un tirage au sort le 10 juillet pour le Final 8

Avant même les matches retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'UEFA procédera à un tirage au sort le 10 juillet à Nyon pour déterminer les rencontres de ce Final 8 qui se tiendra à Lisbonne. Lyon saura donc quelle équipe elle pourrait rencontrer en quarts de finale en cas de victoire lors de son match retour contre la Juventus. Des quarts de finale, demi-finales et finale qui se dérouleront donc sur un seul match.

• Même principe pour la Ligue Europa

Le format de la Ligue Europa se calquera sur celui de la Ligue des champions, mais cette fois du côté de l'Allemagne, un autre pays ayant rouvert rapidement ses portes au football. La compétition se déroulera entre le 10 et le 23 août dans quatre villes : Dusseldorf, Duisbourg, Cologne, Gelsenkirchen. Au moment de l'interruption des compétitions, seuls 6 des 8 matches aller des huitièmes de finale ont pu se disputer et le reste aura lieu les 5 et 6 août. Pour rappel, aucun club français n'est encore en lice après les éliminations de Rennes et Saint-Etienne en phase de poules. Les matches Inter Milan-Getafe et Roma-Seville (seuls matches de Ligue Europa qui n'ont pas joué le match aller des 1/8e de finlae) se joueront sur une seule rencontre. Un tirage au sort aura également lieu le 10 juillet prochain pour la suite de la compétition.

• Un Final 8 aussi pour la Ligue des champions féminine

Tout comme les compétitions européennes masculines, la Ligue des champions féminine se disputera sous le forme d'un Final 8 à Bilbao entre le 21 et le 30 août. L'équipe de Lyon doit affronter en quarts de finale celle du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain est de son côté opposé à Arsenal.

• Le début de la saison prochaine chamboulé

Avec la fin de la saison des différentes compétitions européennes en août, l'UEFA a également officialisé le fait que le calendrier de la saison 2020-2021 serait chamboulé. Les qualifications pour la Ligue des champions et pour la Ligue Europa se joueront par exemple sur un match sec, mais les play-offs de la C1 resteront sur un format aller-retour. Le Stade Rennais, qualifiés pour le deuxième tour de qualification, jouera donc sa participation pour la Ligue des champions sur un match simple (le 15 ou le 16 septembre) avant - si qualification - de participer à une confrontation aller-retour (les 22/23 et 28/29 septembre) pour participer à la phase de groupes. Cette dernière débutera le 20 octobre comme l'a annoncé l'UEFA. Quant à la Supercoupe d'Europe, qui devait se dérouler initialement le 12 août à Porto, aura finalement lieu le 24 septembre à Budapest.