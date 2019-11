A qui la retransmission des prochaines saisons de la Ligue des Champions?

A qui la Ligue des Champions et la Ligue Europa ? Mercredi un premier tour des offres s'est montré peu concluant, ce qui a obligé l'agence de vente de l'UEFA "Team Marketing" à procéder à un deuxième tour ce jeudi. En cas d'échec, un troisième tour pourrait s'organiser…



Pour l'Euro 2020, la question s'est pratiquement réglée mercredi. TF1 et M6 ont raflé la plus grosse mise et se partageront 23 matches de la compétition qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet. Juste après le tirage au sort effectué ce samedi à 18h00, les deux chaînes se répartiront les matches comprenant tous ceux de l'équipe de France, le match d'ouverture, cinq huitièmes de finale, trois quarts les demi-finales et la finale. Il reste néanmoins 28 rencontres qui pourraient éventuellement intéresser des diffuseurs tels que beINSports, ou le nouveau venu Mediapro. Mais ces derniers attendent vraisemblablement les résultats d'un autre appel d'offres, celui de la prestigieuse C1 et de sa petite sœur la C3.

Vers un troisième tour ?

Mercredi, les offres financières concernant la Ligue des Champions et la Ligue Europa n'ont pas été à la hauteur des espérances de l'UEFA et aucun lot n'a donc été attribué. Dans pareil cas, un deuxième tour est donc organisé et il devrait prendre fin à 15h00. En jeu, la diffusion en France des trois saisons de 2021 à 2024 des deux Coupes d'Europe. Altice (RMC Sports), Canal +, beIN Sports sont sur les rangs mais le dernier arrivant, Mediapro, le groupe espagnol qui a acquis les droits de la L1 et de la L2 pour la période 2020-2024, pourrait également se positionner. Les sommes engagées étant tellement importantes qu'une alliance entre deux groupes tels que Canal + et Altice est également envisageable, tout comme peut l'être un troisième tour si les offres ne conviennent toujours pas...