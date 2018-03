PSG - Real Madrid : Diarra ou Motta, Emery n'a toujours pas choisi sa sentinelle

"Motta et Diarra sont prêts, a déclaré Unai Emery lors de la conférence de presse d'avant-match. Le choix est facile à faire pour moi car les deux sont prêts. Au cours du match, je pourrais faire appel aux deux." En clair, Thiago Motta et Lassana Diarra sont donc toujours en balance.

Le choix devrait se faire dans les derniers instants et les indices sur l’identité du titulaire au Parc, pourraient se trouver du côté de leur profil et de la façon avec laquelle le PSG souhaite entamer la rencontre. Avec son volume de course, son bagage physique et sa faculté à agresser le porteur du ballon, l'international français de 32 ans permettrait au PSG d'avoir un meilleur équilibre à la perte du ballon.



Emery n'a pas choisi...

A l'inverse, Thiago Motta, présent au PSG depuis six ans, apporterait plus de fluidité dans le jeu parisien. Par sa qualité de passes capables de casser des lignes, et sa complicité avec Verratti et Rabiot, L'Italo - Brésilien devrait permettre au club de la capitale d'avoir la possession. Une donnée non-négligeable dans une rencontre à domicile.