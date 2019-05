PSG : Neymar suspendu trois matches ferme pour son altercation en Coupe de France

Neymar, l'attaquant phare du PSG, a été suspendu trois matches ferme et deux avec sursis pour son geste d'humeur contre un spectacteur provocateur après la défaite en finale de Coupe de France, a annoncé la Fédération française de football vendredi dans un communiqué.





Alors que les joueurs parisiens montaient les marches pour récupérer leur médaille, un spectateur a d'abord traité Marco Verratti de "raciste" avant de lancer à Neymar : "Oh, va apprendre à jouer au foot toi !". Plusieurs vidéos ont capté la scène et l'on voit clairement le numéro 10 du PSG réagir à l'invective, de quoi enflammer les réseaux sociaux.

"Ce n'est pas facile de monter les marches après une défaite. C'est super difficile, pour moi, pour tout le monde. On doit accepter. Si on perd, on doit montrer du respect. C'est toujours nécessaire. Ce n'est pas possible d'être dans un challenge avec un spectateur", avait-t-il déclaré. "Est-ce que j'ai mal agi? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", s'était défendu le Brésilien sur Instagram.

La sanction prend effet "à compter du lundi 13 mai" précise la FFF. Le Brésilien pourra donc disputer le match à Angers samedi pour le compte de la 36e journée de Ligue 1.