PSG : Kylian Mbappé, indisponible trois semaines, est très incertain pour le match de Ligue des Champions contre l'Atalanta

Le verdict est tombé ce lundi après-midi : le Paris Saint-Germain a annoncé, via un communiqué officiel, que le délai de reprise pour Kylian Mbappé, sorti sur blessure vendredi soir en finale de Coupe de France, était estimé à "environ trois semaines". Le dernier examen passé ce lundi a bel et bien confirmé "une entorse de la cheville droite avec lésion ligamentaire externe". Un diagnostic qui compromet un peu plus sa participation au quart de finale de Ligue des champions programmé le 12 août prochain contre l'Atalanta Bergame.