Neymar : "Le meilleur moment dans ma carrière ? La remontada contre le PSG"

Voilà une sortie qui ne devrait pas faire plaisir aux supporteurs du Paris Saint-Germain. Et qui surtout devrait leur faire remonter de vieux cauchemars. Dans une interview accordée à Oh my goal à l'occasion du tournoi du Neymar JR's five 2019, organisé à Rio de Janeiro (Brésil), Neymar a été interrogé sur son meilleur souvenir en tant que footballeur.

"Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça"

Le Brésilien a d'abord évoqué son titre olympique avec la Seleçao, remporté en 2016, mais a également parlé du 8 mars 2017. Un jour gravé à jamais dans l'histoire du football. Engagé face au PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, le Barça accuse un handicap de quatre buts au moment de débuter le match retour. Et alors qu'une qualification apparaissait comme utopique, les Blaugrana ont réalisé l'impensable, faisant tomber Paris (6-1).

Ce soir-là, Neymar a inscrit deux buts, en toute fin de match (88e, 90+1e), permettant à son équipe d'entretenir l'espoir d'un exploit fou. Avant que Sergi Roberto ne fasse chavirer le Camp Nou (90+5e). Alors, forcément, c'est une soirée qui a marqué l'attaquant : "Le meilleur moment dans ma carrière de footballeur ? [...] Deuxièmement, la 'remontada' contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsqu'on a inscrit le 6e but... je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. C'était incroyable !", a raconté le Brésilien. Et de poursuivre sur l'ambiance dans les vestiaires : "Quand nous avons gagné avec Barcelone contre le PSG, c'était complètement... On est tous devenus fous ! Je pense que c'était le meilleur sentiment pour nous tous."

Une mystérieuse story Instagram

En conflit avec le PSG - il n'était pas présent à la reprise cette semaine -, Neymar semble afficher encore un peu plus ses envies de départs. Avec un potentiel retour en Catalogne ? Sa dernière story sur son compte Instagram, postée samedi, montre une fresque sur laquelle il est présent, vêtu d'un maillot du Barça, aux côtés de son père. De quoi alimenter un peu plus le débat sur son futur...