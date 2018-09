Liverpool - PSG EN DIRECT / 1re journée de la Ligue des champions, groupe C

Liverpool-PSG : Le Paris SG de Neymar et de Kylian Mbappé lance ce mardi sa nouvelle campagne européenne, par un choc contre le finaliste 2018 Liverpool, dans son antre mythique d'Anfield Road. Adversaire coriace et public en feu : parfait pour évaluer l'équipe désormais emmenée par l'Allemand Thomas Tuchel. Le club de la capitale, qui reste sur deux éliminations de suite en huitièmes de finale n’a pas le droit à l’erreur dans une poule qui compte aussi Naples et l’Etoile Rouge de Belgrade.