Ligue des champions : vainqueur de l'Olympiakos, l'OM stoppe sa série noire

Le cauchemar s'arrête enfin pour l'OM. Il était temps, à deux journées de la fin de la phase de groupes de Ligue des champions.

Face à l'Olympiakos ce mardi, les Marseillais ont été plus entreprenants - mais pas non plus transcendants - que lors de leurs précédentes sorties européennes. Des bonnes intentions mais aussi pas mal de problèmes de coordination, notamment dans le pressing, sanctionnés par un missile de Camara dans la lucarne de Mandanda à la demi-heure de jeu (0-1, 33e). Dur à encaisser, surtout sur la seule offensive ou presque des Grecs.

En deuxième période, les planètes se sont alignées et les penaltys ont plu. Le premier, sur un très bon mouvement en relais de Thauvin, ne souffre d'aucune contestation (1-1, 55e). Le deuxième, sur une main de Rafinha dans la surface, prête plus à polémique (on laisse le VAR seul juge) (2-1, 75e). Dans les deux cas, Dimitri Payet est venu nettoyer la lucarne gauche de Sa. Suffisant pour laver l'affront des Olympiens dans un match assez pauvre techniquement. Les dernières minutes sous tension feront craindre le pire mais le score ne bougera plus. Marseille met fin à la série noire et débloque enfin son compteur.

Payet ravive la flamme de la Ligue Europa

André Villas-Boas a-t-il trouvé la bonne formule ? En décidant de reconduire le onze titulaire le week-end dernier lors de la belle victoire face à Nantes (3-1), le technicien portugais a voulu surfer sur la mince vague de confiance emmagasinée par son groupe. Pari réussi. Son 4-2-3-1 avec Benedetto en pointe et Kamara et Rongier dans l'entrejeu a fonctionné par intermittence, mais on a vu plus de choses. Derrière, les couvertures n'ont pas été parfaites non plus, loin de là, mais la charnière Caleta-Car - Alvaro a redressé la barre en deuxième période. Des signaux malgré tout rassurants.

Et que dire de Dimitri Payet ? Le numéro 10 de l'OM a résumé presque à lui seul les événements de la soirée. Pas toujours brillant dans ces décisions, pas très en vue dans le premier acte, il a su tirer profit des deux opportunités qui lui ont été données pour prendre ses responsabilités. En inscrivant les deux premiers buts de sa carrière en Ligue des champions (en 20 rencontres disputées, NDLR), le meneur de jeu a non seulement fait taire les critiques, il a surtout raviver l'espoir de la C3. Car en cas de meilleur résultat que l'Olympiakos lors de la dernière journée, Marseille sera en Ligue Europa. Petit bémol : quand les Grecs recevront Porto, les coéquipiers du Réunionnais se rendront à Manchester pour défier City. Mission compliquée.