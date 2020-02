Ligue des champions : Thiago Silva absent pour le match retour contre le Borussia Dortmund

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi soir les absences de Thiago Silva et d'Ander Herrera pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Le Brésilien, sorti contre Bordeaux dimanche soir, souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite tandis que l'Espagnol est touché au quadriceps gauche. Alors que ces forfaits s'additionnent à celui de Colin Dagba et aux suspensions de Thomas Meunier et Marco Verratti, le casse-tête s'annonce de taille pour Thomas Tuchel avant le match retour, le 11 mars prochain.

Alors que l'on apprenait ce lundi après-midi l'absence pour plusieurs semaines, et donc pour le match retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, du milieu de terrain espagnol Ander Herrera, le Paris Saint-Germain a également annoncé le forfait de son défenseur et capitaine Thiago Silva. Le Brésilien de 35 ans souffrirait d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite et sera également trois semaines.

Sorti dimanche soir au bout de 17 minutes de jeu lors de la victoire contre Bordeaux (4-3), en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Thiago Silva va donc manquer le match retour contre le Borussia Dortmund, alors que le PSG est en mauvaise posture après la défaite concédée au match aller au Signal Iduna Park face aux joueurs de Lucien Favre (1-2). En grande souffrance face à la puissance, la vivacité et la fougue du jeune Erling Braut Haaland, Thiago Silva n'avait pas brillé lors de cette rencontre.

Un casse-tête pour Tuchel

C'est donc sans son capitaine que le PSG va devoir renverser la tendance. En plus des blessures de Thiago Silva, Colin Dagba et Ander Herrera, le club de la capitale ne pourra pas non plus compter sur Thomas Meunier et Marco Verratti au match retour, puisqu'ils sont tous les deux suspendus. Ces absences sont un véritable casse-tête pour Thomas Tuchel qui va devoir totalement recomposer son équipe-type par rapport au match aller.

À droite, la solution est toute trouvée avec Thilo Kehrer, qui a encore joué 90 minutes comme latéral face à Bordeaux dimanche. C'est au milieu que la tâche se complique pour l'entraîneur allemand. Alors qu'Idrissa Gueye a été loin d'être convaincant au milieu de terrain face à Dortmund, Tuchel pourrait faire appel à Julian Draxler et/ou Leandro Paredes. Le retour d'Abdou Diallo pourrait toutefois faire la différence. Actuellement gêné par un claquage, le défenseur n'a plus joué depuis le 26 janvier dernier. En cas de retour, il pourrait former la charnière centrale avec Presnel Kimpembe et permettre à Marquinhos d'évoluer au milieu de terrain. Mais d'ici là, il faudrait que l'effectif du PSG ne connaisse pas d'autres blessures pendant les deux prochaines semaines. Deux semaines qui pourraient paraître comme une éternité avant un match d'une telle importance.