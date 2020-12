Ligue des champions : Suivez Olympique de Marseille - Olympiakos en direct

Après quatre journées de Ligue des champions, l'OM est déjà éliminée de la C1 avec 4 défaites et aucun but inscrit. Mais les Marseillais peuvent encore décrocher la troisième place du groupe, qualificative pour la Ligue Europa. Pour cela, il faut commencer par battre l'Olympiakos par deux buts d'écart ce mardi et afficher un autre visage que celui montré jusque-là en C1. Séduisants vainqueurs de Nantes samedi en Ligue 1, les Marseillais vont-il enfin faire parler la poudre en Ligue des champions ? Suivez le match en direct.