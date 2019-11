Ligue des Champions : suivez le choc Real Madrid - PSG en direct

Largement en tête de son groupe avec 12 points, le Paris Saint-Germain veut définitivement valider sa première place pour aborder plus sereinement les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tombeurs du Real Madrid (3-0) à l'aller, les hommes de Thomas Tuchel seront quasiment au complet pour ce déplacement périlleux. Mais les Merengues veulent leur revanche. Zinédine Zidane l'a dit, il s'agit d'un des matches les plus importants de la saison. Les Espagnols, portés par un Karim Benzema au meilleur de sa forme, auront à coeur de se racheter et de valider à leur tour leur qualification. Le match s'annonce serré.