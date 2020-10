Ligue des champions : Suivez la rencontre entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille en direct

L'Olympique de Marseille débute sa campagne européenne face au champion de Grèce, l'Olympiakos, sept ans après sa dernière participation à la Ligue des champions. Dans un groupe C relevé où ils côtoient le FC Porto et Manchester City, les Marseillais font a priori face à l'adversaire le moins redoutable. Méfiance toutefois puisque l'OM a perdu la dernière de leurs quatre confrontations en coupes d'Europe (3 victoires), il y a 9 ans. D'autant qu'au stade Georgios-Karaiskakis du Pirée, ce mercredi, l'hôte Mathieu Valbuena aura à cœur de battre son ancien club. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France tv sport.