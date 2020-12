Ligue des champions : Battu à Krasnodar, Rennes dit adieu à l'Europe

Une petite finale avant l’heure, synonyme de qualification en Europa League. Les Rennais jouaient gros ce soir, à Krasnodar (Russie). Mais les joueurs de Julien Stephan n’ont pas su répondre présents et ont signé une quatrième défaite cette saison en Ligue des champions face aux Russes (0-1). Quatrième du groupe E, ils n'ont plus aucune chance d'être qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Devant près de 10 000 spectateurs, les Rennais avaient pourtant bien entamé les premières minutes de la rencontre, avant de laisser le contrôle du match à leurs adversaires, plus dangereux. Le début de deuxième période a été plus délicat et les Bretons n’ont pas su exploiter favorablement leur avantage à la possession. Portés par leurs supporters (environ 10 000), les Russes ont profité d’une mauvaise relance de Da Silva. Berg, lancé en profondeur, a ouvert le score à la 71e, avec un extérieur du pied droit. En fin de match, Rennes peinait de plus en plus. Malgré toutes leurs bonnes intentions, les Bretons n’ont pas été suffisamment performants dans les derniers mètres et ont cruellement manqué de réalisme.



Éliminé dès la quatrième journée de la Ligue des champions pour sa première participation, le Stade Rennais n'aura marqué que deux buts dans la compétition cette saison. Avec trois points de retard sur Krasnodar et une moins bonne différence particulière (1-1 à l'aller le 20 octobre), le club français est désormais certain de terminer dernier de sa poule derrière les Russes, 3es. Les Rouge et Noir tenteront de sauver l'honneur lors de la dernière journée, le 8 décembre prochain, face à Séville.