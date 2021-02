Ligue des champions : Olivier Giroud inscrit un retourné et offre la victoire à Chelsea contre l'Atlético de Madrid

Renversant Olivier Giroud ! Le Français a brillé sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en inscrivant le seul but de la rencontre sur un retourné acrobatique et a permis à Chelsea de s’imposer à l’extérieur (1-0). Les Blues sont toujours invaincus sous l’ère Thomas Tuchel.

Olivier Giroud est comme métamorphosé en Coupe d'Europe. Après avoir inscrit un quadruplé aussi historique qu’inattendu en phase de poules contre le FC Séville, l’attaquant français a réalisé un nouvel exploit ce mardi 23 février face à l’Atlético de Madrid en scorant sur un magnifique retourné acrobatique.



Il aura fallu attendre la 68e minute pour voir l'acrobate tricolore faire son show. Après un cafouillage dans la surface de réparation, Giroud, dos au but, voit le ballon lui revenir dessus et effectue un retourné acrobatique gagnant qui file dans les filets de Jan Oblak, et sera validé après vérification de la VAR. Cet unique but du match offre une belle victoire à l’extérieur aux Blues face à des Madrilènes pourtant en pleine confiance.

Un salut qui passe par la C1

L’attaquant des Blues vit une saison compliquée au sein du club londonien, comme souvent depuis son arrivée en 2017. En concurrence avec Tammy Abraham, le Français n'a été que très peu titularisé et n’a inscrit que quatre petits buts en Premier League depuis la reprise en septembre dernier. Mais il a encore prouvé ce soir qu’il est souvent là où on ne l’attend pas.

Grâce à ce geste technique d’exception, Olivier Giroud a inscrit son 17e but en Ligue des champions depuis la saison 2018/2019, soit trois de plus qu’en Premier League sur la même période. Il n’est devancé dans ce classement que par des serial buteurs de renom, Robert Lewandowski, qui a encore scoré ce mardi face à la Lazio, Lionel Messi et la pépite Erling Haaland.