Ligue des Champions - Monaco à Porto pour éviter l'humiliation

La saison passée, Monaco avait fini la phase de groupes de Ligue des Champions avec une défaite (lors du dernier match à Leverkusen). En passant par 3e tour de qualification, puis par le match de barrage, les Monégasques avaient donc livré 9 matches consécutifs sans défaite sur la scène européenne, pour 7 succès. Cette saison, après cinq rencontres, toujours pas la moindre victoire. Résultat: c'est la sortie de route. Hors du coup pour la qualification en 8e de finale, mais aussi mis hors jeu d'une qualification pour la Ligue Europa, les hommes de Loeonardo Jardim n'ont que leur honneur à sauver. Face à une formation portugaise qui doit encore gagner pour être assurée de poursuivre sa route en Ligue des Champions, sans se soucier du score du match entre le Besiktas et Leipzig.

Pour Radamel Falcao, ce retour à Porto, là où sa carrière en Europe a décollé, le match est important. Buteur contre Leipzig (1-4), et contre Besiktas (1-1), il n'a pas fait gagner son équipe en Ligue des Champions, et n'a pas marqué à l'extérieur. Un moment absent des terrains sur blessure, il a remis son équipe dans le bon sens en championnat, en marquant le but vainqueur contre Angers samedi. Après deux défaites et un nul, l'ASM en avait besoin. Mais pour ne pas finir avec un zéro pointé dans la ligne des victoires, le champion de France en titre a encore besoin de lui. Mais dans un mois de décembre des plus exigeants dans l'Hexagone (réceptions de Troyes, caen et Rennes, déplacement à Saint-Etienne en 11 jours), Leonardo Jardim ne peut pas non plus jeter toutes ses forces dans cette bataille, déjà perdue.