Battu 3-0 à Manchester par le City de Pep Guardiola, l'Olympique de Marseille a enregistré une cinquième défaite en six matches de Ligue des Champions et a été éliminé mercredi de toutes les compétitions européennes. Avec trois points, Marseille finit 4e et dernier du groupe C, à égalité avec l'Olympiakos, qui a l'avantage dans les confrontations directes et ira en Ligue Europa.