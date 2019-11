Ligue des champions: Lyon se complique la vie en tombant au Zenith

C'était sans doute le match le plus important de cette fin d'année pour Lyon, qui s'est malheureusement incliné sur le terrain du Zenith Saint-Petersbourg (2-0), lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Une victoire aurait qualifié l'équipe de Rudi Garcia pour les 8e de finale. Désormais, elle devra non seulement s'imposer à domicile contre le leader, Leipzig, tout en comptant sur un faux-pas du Zenith à Benfica. L'OL n'a plus son destin en mains si Leipzig bat ce soir Benfica.

Pour atteindre les sommets des 8e de finale, Lyon avait besoin de mettre au sol le Zenith. Avant de recevoir Leipzig lors de la prochaine journée, la mission était donc claire: la victoire, sinon le doute. Voire pire. Mais l'équipe russe semble prendre un malin plaisir à fissurer la confiance de cet adversaire. Souvenez-vous, le 17 septembre dernier, les Russes repartaient de Lyon avec un nul (1-1), en plein coeur d'une série sans victoire (7 au total) de l'OL, qui allait précipiter le limogeage de Sylvinho.

Dziuba en bourreau

Artem Dziuba, du haut de son mètre quatre-vingt-seize, s'est chargé creuser le trou dans lequel les Lyonnais sont tombés. Après une première sortie d'Anthony Lopes dans ses pieds (14e), il a parfaitement placé sa tête sur un corner pour ouvrir le score (42e). Il a surtout profité d'une incroyable apathie de son vis-à-vis, Marcelo, incapable de décoller les talons du sol alors que son coéquipier Marçal était poussé dans le dos par Azmoun (un peu comme la veille la poussette de Gueye sur Marcelo entraînant l'annulation du penalty pour le PSG à Madrid) sans que la VAR n'y trouve quoi que ce soit à redire (1-0).

Terrier forfait en plus de Depay et Aouar, Lyon avait choisi l'option "PSG", en plaçant Denayer en sentinelle devant la défense. Du physique et de l'expérience dans l'entre-jeu. Cela n'a pas suffi.

Pourtant, les hommes de Rudi Garcia pensaient avoir pris le match par le bon bout, avec deux énormes occasions: un tir contré de Cornet suivi d'un arrêt de Kherzakov (20e), puis un tacle défensif de Rakitskiy que son gardien captait difficilement, sous la pression de Reine-Adélaide (24e). Mais cette embellie ne s'est pas poursuivie, à l'image de cette énorme occasion d'Azmoun, servi d'une louche dans la surface, et le ballon finissait sur le poteau (34e). L'équipe locale a mieux géré cette fin de première mi-temps.

Au retour des vestiaires, l'OL partait d'un meilleur pied. Une frappe contrée de Dembélé, reprise par Tousart dans une volée qui faisait passer le frisson (47e). Le gardien russe intervenait ensuite sur une frappe tendue de Dubois (50e). Clairement, les Lyonnais mettaient davantage de mouvement, d'envie, dans chaque action. Un petit centre piqué de Reine-Adélaïde ne trouvait pas de coéquipier preneur (55e). Cinq minutes après, sur un centre en rupture de Dubois, Dembélé ne cadrait pas sa tête (60e). C'était une attaque-défense, avec près de 70% de possession du ballon pour les visiteurs dans ce premier quart-d'heure, et déjà plus de tirs tentés que dans toute la 1re période (6 contre 5).

Marcelo malheureux

Sans parvenir à égaliser, Lyon s'exposait, comme sur ce corner où Driussi voyait son tir dévié par Denayer, avant que Lopes s'en empare d'une belle envolée (70e). Simple rappel à l'ordre. Mais la fébrilité s'emparait peu à peu de l'équipe de Garcia. Un ballon perdu par Traoré après action où l'OL était incapable de se dégager, et un centre était repoussé par Andersen (77e). Et l'inévitable intervenait à la 84e minute. Un mauvais dégagement de Marcelo, repris par les Russes, suivi d'une frappe d'Ozdoev déviée par le talon du Brésilien qui prenait Lopes à contre-pied, le défenseur était encore coupable sur ce deuxième but.

Battu (2-0), l'OL est contraint de faire mieux que les Russes lors de la 6e et dernière journée. Sauf que les Lyonnais recevront le leader, Leipzig, alors que le Zenith ira à Lisbonne pour défier Benfica. Avec l'avantage de n'avoir pas perdu contre les Olympiens, ce qui les place devant eux en cas d'égalité à l'issue de la dernière journée de la phase de poules.