Ligue des champions : Lyon passe Manchester City à la trappe pour rejoindre les demi-finales

Pas besoin de briller dans le jeu pour conquérir l’Europe. L’OL de Rudi Garcia a crucifié le Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale de Ligue des Champions (3-1). Il y a encore quelques mois personne n’aurait imaginé que le décevant 7e de Ligue 1 rallie le dernier carré de la compétition la plus relevée d’Europe. Personne n’aurait cru que cette équipe laborieuse en poules fasse tomber le vice-champion d’Angleterre. Mais c'est bien Lyon qui va affronter le Bayern Munich pour une place en finale mercredi prochain.

Froid réalisme et nuit d'ivresse

Au cours d'une soirée où tout lui a réussi, l'OL aura su porter le coup fatal à chaque fois que l'occasion se présentait, d'abord avec Maxwel Cornet en première période, buteur opportuniste après un tacle d'Eric Garcia sur Karl Toko Ekambi (24e). L'Ivoirien a remis le couvert face à une équipe contre laquelle il avait déjà marqué 3 buts en deux matches, lors de la phase de poules de la précédente C1. Puis, c'est l'entrant Moussa Dembélé qui a joué le rôle du bourreau en contre, à deux reprises en fin de match (79e et 87e).

Quand ils étaient à deux doigts de rompre après le retour des Citizens sur le but de Kevin de Bruyne (70e), les Lyonnais ont été bénis des dieux. Comme lorsque Raheem Sterling a inexplicablement manqué le but du 2-2 face à une cage vide à la 86e minute. Et lorsque le VAR a étudié le but du 2-1, pour une éventuelle faute et un possible hors-jeu, il n'a pas invalidé la décision initiale et pourtant litigieuse de l'arbitre central.

