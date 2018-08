Ligue des champions : Le tirage de la peur pour Paris, Monaco et Lyon

Il ne manquait plus que le PAOK Salonique, l'Etoile Rouge de Belgrade et le PSV Eindhoven pour compléter le tableau des 32 équipes de la C1. Qualifiées hier soir en barrages, ces trois formations viennent garnir une édition d'ores et déjà très relevée. Où le danger pourra venir de partout. Y compris pour le PSG malgré sa présence dans le haut du panier européen. Si les boules deviennent folles, les Parisiens pourraient se retrouver avec le Borussia Dortmund, valeur sûre de la Coupe d'Europe, Liverpool, finaliste de la dernière C1, et l'Inter Milan, épouvantail du chapeau 4.

Seule certitude, l'OL et l'ASM éviteront les Reds avec qui ils cohabitent dans le 3e chapeau. Pour eux, ce tirage s'annonce encore plus périlleux que pour le PSG avec l'assurance de jouer face à un des cadors européens (Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, Bayern Munich, Juventus ou Manchester City). Sauf à tomber sur le Lokomotiv Moscou (chapeau 1), le Shakhtar Donetsk (chapeau 2) et l'AEK Athènes (chapeau 4)...