Ligue des champions : le Stade Rennais qualifié directement pour la phase de poules, une première dans son histoire

A la faveur des qualifications du FC Séville face à Wolverhampton (1-0) et du Shakhtar Donetsk face à Bâle (4-1) mardi en quarts de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais est officiellement qualifié pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions. Troisième de Ligue 1 à l'arrêt de la saison et initialement engagé au troisième tour préliminaire, Rennes verra donc la phase de groupes pour la première fois de son histoire.

Première historique pour le Stade Rennais ! Troisième au classement de la Ligue 1 lors de l'arrêt prématuré du championnat de France, le club breton était de fait qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, soit un match sec puis un barrage aller-retour avant de, peut-être, accéder aux phases de groupe. Les hommes de Julien Stéphan caressaient néanmoins le secret espoir d'éviter cette confrontation piège grâce aux clubs engagés en Ligue Europa cette saison. Un rêve aujourd'hui réalité.

Par quel moyen ? Pour que Rennes obtienne le sésame sans jouer, il faut que le vainqueur de la Ligue Europa soit qualifié directement en Ligue des champions via son championnat. Si un club parmi l'Inter Milan, Manchester United, le Séville FC ou le Shakhtar Donestk - tous déjà qualifiés en C1 - remporte la compétition, alors les Bretons seront automatiquement reversés en phase de groupes sans avoir à passer par le tour préliminaire.

Une règle qui avait déjà souri à Lyon

Après les victoires mardi de l'Inter face à Leverkusen (2-1) et de United face à Copenhague (1-0), ce sont donc Séville, tombeur de Wolverhampton sur le fil (1-0), et Donetsk, qui a écrasé le FC Bâle (4-1), qui seront au rendez-vous des demi-finales. Ce qui signifie qu'un de ces quatre clubs remportera par la suite la compétition, et donc envoie mathématiquement les Bretons découvrir pour la première fois de leur histoire la Ligue des champions.

Un processus qui avait déjà souri par le passé aux clubs français, puisque l'Olympique Lyonnais avait bénéficié du même coup de pouce après le sacre de l'Atlético Madrid en 2018 (face à l'OM) et celui de Chelsea (face à Arsenal) en 2019. Auteurs d'une percée convaincante en Ligue Europa l'année dernière (élimination du Bétis Séville, une victoire face à Arsenal avant l'élimination) et vainqueurs de la Coupe de France à la suite, les Rennais version Stéphan gravissent désormais l'échelon supérieur en accédant à la plus prestigieuse des compétitions.

à voir aussi