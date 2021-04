Ligue des champions : le Real Madrid assomme Liverpool en quart de finale aller et s'offre un match référence

C’est ce qu’on appelle retrouver des couleurs. Après deux éliminations consécutives en huitièmes de finale, indignes de son statut, et une qualification difficile pour la phase éliminatoire cette saison, le Real Madrid a envoyé un signal fort ce mardi soir face à un autre poids lourd du football européen. Les Merengue ont non seulement battu Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1), mais ils ont surtout affiché une supériorité qu’ils semblaient presque avoir perdu.

Une première période très convaincante

Les joueurs de Zinédine Zidane ont bâti leur succès en première période en punissant un Liverpool aussi maladroit qu’inoffensif (aucun tir tenté par les Reds dans le premier acte). Critiqué régulièrement pour ses mauvais choix et son manque de réalisme, c’est Vinicius Junior qui a ouvert la marque en profitant d’une ouverture magique de Toni Kroos dans le dos de la défense adverse (27e). Et à peine dix minutes plus tard, Marco Asensio l’a joué opportuniste après une remise suicidaire de Trent Alexander-Arnold, s’y prenant en deux temps pour battre Alisson (36e).

à voir aussi

Ligue des champions : revivez la victoire du Real Madrid contre Liverpool en quart de finale aller

Capable de se projeter très vite à la récupération et de punir son adversaire à la moindre de ses erreurs, le Real Madrid a affiché sur cette première période des caractéristiques qui faisaient sa force dans ses dernières campagnes glorieuses. Cristiano Ronaldo n'est plus là. L'hyperactivité de Marcelo semble appartenir à une époque révolue. Ce mardi soir, Raphaël Varane - positif à la Covid-19 - et Sergio Ramos - blessé - ne pouvaient pas tenir leur place sur le pré. Pourtant, depuis le retour de Zinédine Zidane sur le banc, son équipe n'avait jamais arboré un visage aussi proche de celui de son dernier sacre en 2018.

Des airs de 2018

Alors peut-être que le retour en grâce du trio au milieu de terrain, Kroos-Casemiro-Modric, y est pour quelque chose. Face à un Liverpool apathique avec le ballon, les trois hommes ont donné une leçon de football. Et elle n'a pas été bien prise en note par les Reds. Déjà passeur décisif sur l'ouverture du score, Toni Kroos n'a pas non plus été attaqué pour initier la séquence du deuxième but sur une autre ouverture dont il a le secret.

L'autre force du Real a été de savoir répondre après un moment de faiblesse. Si Liverpool a réduit le score au retour des vestiaires grâce à un coup de billard de Mohamed Salah (51e), Vinicius Junior a de nouveau frappé pour redonner un break d'avance aux Merengue (65e), servi dans un fauteuil par Luka Modric. Alors que les Reds revenaient dans le match, en partie grâce à l'entrée de Thiago Alcantara dans un rôle de chef d'orchestre, leurs ardeurs ont été rapidement éteintes.

Le but encaissé à domicile restera indubitablement un gros bémol avant le retour à Anfield le 14 avril. Mais, cette soirée aura sûrement ravivé la flamme dans la Maison Blanche après deux saisons décevantes.