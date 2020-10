Ligue des champions : le PSG mal loti, l'OM et le Stade Rennais s'en sortent plutôt bien

Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions qui s'est déroulé à Genève ce jeudi a dévoilé les futurs adversaires du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et du Stade Rennais. Placés dans le chapeau 4, l'OM et Rennes peuvent s'estimer heureux et pourraient viser la troisième place de leur groupe. Le PSG, finaliste de la dernière édition, a eu moins de chance au tirage et affrontera Manchester United et le RB Leipzig. La phase de groupes débutera les 20 et 21 octobre prochain.

Placés dans le chapeau 4, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais pouvaient s’attendre au pire. Finalement, le Paris Saint-Germain est peut-être le club français le plus à plaindre à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions qui a eu lieu ce jeudi à Genève. La présence de Didier Drogba a d’ailleurs peut-être porté chance à l’OM.

Alors que le club phocéen pouvait tomber dans les groupes A, B et D, très relevés avec la présence de plusieurs grandes équipes, l'OM se retrouve finalement dans le C avec le FC Porto, Manchester City et l’Olympiakos. Les joueurs d’André Villas-Boas auront bien évidemment fort à faire face à l’équipe de Pep Guardiola, mais ils peuvent envisager une qualification pour les huitièmes de finale, voire un renversement en Ligue Europa. La double confrontation contre l’Olympiakos permettra notamment le retour de Mathieu Valbuena, qui évolue dans le club grec, au Stade Vélodrome.

La 3e place prenable pour le Stade Rennais

De son côté, le Stade Rennais se retrouve dans un groupe au niveau plus élevé mais peut également envisager au moins un renversement en Ligue Europa. Pour leur première participation à la Ligue des champions, les Bretons affronteront le FC Séville, qui vient de remporter la C3, Chelsea et le club russe de Krasnodar. Au vu de leur position dans le chapeau 4, ce tirage au sort apparaît plutôt favorable pour les Rennais.

Le Paris Saint-Germain apparaît donc comme le club français le plus malheureux à l’issue de ce tirage. Finaliste à Lisbonne en août dernier, le club de la capitale a été bien mal loti au vu de sa position dans le chapeau 1. Dans le groupe H, le PSG retrouvera notamment deux clubs qu'il a récemment affrontés en Ligue des champions. Le RB Leipzig, d'abord, que les joueurs de Thomas Tuchel ont éliminé en demi-finales lors du Final 8 au terme d'une rencontre maîtrisée (3-0). Mais les Allemands restent dangereux et s'affirment d'une saison à l'autre comme un club ambitieux.

De beaux chocs en perspective

Le PSG cherchera surtout à prendre sa revanche contre Manchester United. Tous les Parisiens ont encore en tête l'élimination cruelle en huitièmes de finale de l'édition 2018-2019, concédée dans les dernières secondes au Parc des Princes sur un penalty de Marcus Rashford après une main dans la surface de Presnel Kimpembe. Les Red Devils, qui rencontrent quelques difficultés en ce début de saison, représenteront également un gros morceau pour le PSG. Malgré tout, le club de la capitale reste favori de ce groupe H, dont la dernière équipe est Istanbul Basaksehir.

Au-delà des clubs français, plusieurs affiches font déjà saliver, comme les matches à venir entre le FC Barcelone et la Juventus dans le groupe G. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont ainsi s'affronter pour la première fois en phase de groupes. Le groupe D, composé de Liverpool, de l'Ajax Amsterdam, de l'Atalanta Bergame et de Midtjylland devrait être également très plaisant à suivre, tout comme le groupe B, où les Français Marcus Thuram et Alassane Pléa, qui évoluent au Borussia Mönchengladbach, affronteront le Real Madrid et l’Inter Milan.