Ligue des Champions - Le PSG joue son destin à Naples

En troisième position du groupe C de Ligue des Champions, avec deux points de retard sur Liverpool et un sur Naples, le PSG joue, ce soir, son avenir européen en Italie. Auteur du meilleur départ en championnat de l'histoire dans les 5 grands championnats européens, Paris doit s'imposer pour le retour d'Edinson Cavani au stadio San Paolo. Alors que les révélations des "Football Leaks" mettent un peu plus la pression sur le club parisien, une élimination en poules serait une épine de plus dans les finances du PSG.