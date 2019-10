Ligue des champions : le PSG corrige Bruges et poursuit son sans-faute

Le suspense a duré une heure ! Le Paris Saint-Germain, d'abord accroché, a finalement déroulé contre le FC Bruges 5-0 ce mardi en Ligue des champions. Cinq buts, partagés par Mauro Icardi auteur d'un doublé et Kylian Mbappé flamboyant, qui s'est offert un triplé et une passe décisive en 40 minutes passées sur la pelouse. Le PSG termine donc la phase aller des matches de poules avec un sans-faute (3 matches en 3 victoires) et conforte sa place de leader du groupe A.

• Le match

Peu d'observateurs se seraient risqués à parier sur un 5-0 pour le PSG au vu d'une bien triste première période. En effet, si les hommes de Thomas Tuchel ont très vite ouvert le score, grâce à Mauro Icardi à la 6e minute, ils ont ensuite couru après le ballon. Pendant près d'une heure, les Brugeois ont fait très mal au PSG, en pressant très haut des Parisiens brouillons dans leurs relances. Mais un homme va tout changer : Kylian Mbappé.

Entré à la 52e minute, le N.7 parisien n'a eu besoin que de dix petites minutes pour faire sauter le verrou belge, après un joli numéro de une-deux avec Angel Di Maria. Le Français et l'Argentin ont alors fait vivre un calvaire aux défenseurs brugeois pendant la dernière demi-heure. À peine une minute plus tard, à la 63e minute, Mbappé fait à nouveau la différence et sert Icardi qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets pour s'offrir le doublé. Le festival ne va pas s'arrêter là, le Français se charge du 4e et 5e but, servi d'abord par Icardi, puis par Di Maria.

Avec cette large victoire le PSG fait plus que jamais cavalier seul en tête du groupe A, avec 9 points, trois victoires en trois matches et surtout 9 buts marqués et aucun encaissé.

• Les tops : Mbappé et Di Maria régalent

La rentrée de Kylian Mbappé a vraiment permis aux Parisiens de faire la différence. Mais c'est également grâce à sa complicité avec Angel Di Maria sur la pelouse. Une complicité qui a donné le tournis aux défenseurs du FC Bruges. En témoigne le premier but du Français, inscrit après un superbe numéro avec l'Argentin. Rebelote sur le 5e but, où cette fois-ci Angel Di Maria a délivré une passe millimétrée dans la course de Kylian Mbappé, qui a fixé Mignolet sans trembler.

Avec ce triplé, le prodige français s'offre d'ailleurs un record, celui du plus jeune joueur à inscrire 15 buts en Ligue des champions.

• Le flop : Éric Choupo-Moting



Titularisé sur le côté gauche de l'attaque, Choupo-Moting n’a pas trouvé ses marques mardi soir. Le Camerounais a tenté dans ce rôle, quelques débordements, mais il a très souvent été repris par la défense brugeoise. Ajouté à cela des relances imprécises dans les pieds des joueurs adverses, ou encore ce carton jaune dès le quart d’heure de jeu pour une faute grossière, ce n’était pas vraiment la soirée de Choupo, à ce poste qui n’est pas le sien à Paris.