Ligue des champions : Le PSG affrontera le Bayern Munich pour la revanche de la dernière finale en quarts, Real Madrid-Liverpool l'autre choc

Après avoir éliminé le FC Barcelone (4-1,1-1) en 8es, le PSG jouera un nouveau choc en Ligue des champions. Le tirage au sort des quarts de finale a désigné le Bayern Munich comme prochain adversaire des Parisiens dans leur quête de la "Coupe aux grandes oreilles", pour une revanche de la dernière finale. Le match retour aura lieu au Parc des Princes. Dans les autres quarts, Manchester City affrontera le Borussia Dortmund, le FC Porto sera opposé à Chelsea, et le Real Madrid rencontrera Liverpool. Les matches allers se disputeront les 6-7 avril prochains, et les retours une semaine plus tard.

Les finalistes de la précédente édition de la Ligue des champions se retrouveront cette année dès les quarts de finale. Le PSG, pas heureux au tirage, a hérité du Bayern Munich comme prochain adversaire en coupe d'Europe. Les Bavarois l’avaient emporté 1-0 lors de la finale à Lisbonne, le 23 août dernier.

Cette fois-ci, les Parisiens auront l’avantage de recevoir au match retour. S'ils se qualifient, ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Contrairement aux Bavarois, les joueurs de Dortmund recevront lors du match retour.

Le Bayern Munich est un mauvais souvenir pour Mauricio Pochettino, le coach parisien. La dernière fois qu'il a affronté les Allemands, en tant qu'entraîneur de Tottenham, ses hommes s'étaient inclinés 2-7 à domicile. Une défaite qui avait mené à son licenciement.

• Zidane opposé à Klopp

Dans l’autre partie du tableau, le gros choc met aux prises le Real Madrid de Zinédine Zidane et Liverpool, de Jürgen Klopp. Un choc extraordinaire entre deux monstres européens : les Madrilènes et leurs 13 victoires en C1, et les Reds et leurs 6 couronnements dont le dernier en 2019.

Pour les deux équipes, cette compétition est l'occasion, sans doute, de faire plus que sauver leur saison pas aussi reluisante en championnat (Liverpool pointe actuellement à la sixième place de la Premier League, à 25 points de Manchester City, leader, tandis que les Merengues sont troisièmes à six longueurs de l'Atlético de Madrid).

Le FC Porto, tombeur surprise de la Juventus, affrontera Chelsea.