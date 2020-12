Ligue des champions : le geste des joueurs du PSG et de Basaksehir contre le racisme

Avant de reprendre le match de Ligue des champions PSG-Basaksehir là où il s'est arrêté hier (13e minute), les joueurs des deux camps se sont échauffés avec un t-shirt "No to racism". Les vingt-deux acteurs ainsi que les arbitres de la rencontre le portaient pendant tout l'avant match.

Après un retour au vestiaire et l'entrée sur le terrain, ils ne se sont pas alignés face à la tribune comme d'habitude. Pendant l'hymne de la Ligue des Champions, tous les acteurs de la rencontre ont mis un genou à terre autour du rond central, et levé le poing.

Les supporters parisiens ont également réagi via deux banderoles déployées dans le virage Auteuil, habituellement occupé par le Collectif Ultra Paris. On pouvait notamment y lire "Soutien à M.Webo... Fiers des joueurs... Against racism" et "Paris uni contre le racisme".