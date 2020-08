Ligue des champions : la machine Bayern Munich humilie le FC Barcelone (8-2) et rallie les demi-finales

Il y avait comme un air de demi-finales de Coupe du monde 2014 ce soir à l’Estádio da Luz de Lisbonne. Un Brésil-Allemagne hors du temps durant lequel la Seleçao avait totalement perdu ses moyens contre la machine germanique pour une défaite historique 7-1. Ce vendredi soir, c’est le FC Barcelone qui a subi la loi de l’impressionnant Bayern Munich, qui a tué tout suspens en première mi-temps avant de totalement écraser les Catalans (8-2).

à voir aussi

FC Barcelone - Bayern de Munich, suivez ce choc de titans du Final 8 de la Ligue des champions EN DIRECT

Déjà grand favori pour la victoire finale en Ligue des champions cette saison, les joueurs d’Hans-Dieter Flick devraient recueillir encore davantage les faveurs des bookmakers. La machine Bayern extrêmement bien huilée a su rapidement faire exploser la défense du FC Barcelone, totalement dépassée ce soir. Au bout de trois minutes seulement, Thomas Müller a ouvert le score suite à un superbe une-deux avec Robert Lewandowski (1-0, 3e).

L'attaque du Bayern, deutsche qualität

Si le Barça a existé dans cette rencontre - car les blaugranas se sont tout de même procuré des occasions -, le club catalan s’est surtout montré réaliste, notamment pour égaliser. Sur un centre de Jordi Alba, trouvé dans la profondeur, le malheureux David Alaba a inscrit un but contre-son-camp (1-1, 7e). Mais le plan de jeu des Catalans et de Quique Sétien a semblé trop limité ce soir pour espérer quelque chose face à ce Bayern. Les Barcelonais ont souvent cherché la profondeur, avec peu de réussite. Alba a été le seul assez rapide pour être trouvé dans le dos de la défense allemande et a été à l’origine de la réduction du score en deuxième période. Le latéral gauche a servi Luis Suárez qui a conclu un superbe crochet devant Jérôme Boateng d’une frappe puissante d’une gauche (4-2, 57e).

Mais surtout, les Espagnols ont été beaucoup trop fébriles en défense. André Ter Stegen, qui se retrouvait en duel avec son compatriote et coéquipier en sélection Manuel Neuer ce soir, a offert de nombreuses cartouches aux Bavarois sur des mauvaises relances. Ces dernières lui ont donné l’occasion de briller par deux fois face à Ivan Perisic (27e) et Robert Lewandowski (29e). Ter Stegen, qui a sauvé le Barça de l’humiliation devant Serge Gnabry à la 69e minute, n’a en revanche rien pu faire sur le but de Perisic après une perte de balle de Sergio Roberto dans son camp (2-1, 21e).

Aucun club espagnol en demi pour la première fois depuis 2007

Le FC Barcelone a ensuite mis en lumière ses propres lacunes défensives sur deux accélérations fulgurantes du Bayern pour les buts de Gnabry, sur une superbe remise de Leon Goretzka (3-1, 27e), et de Müller après un centre de Joshua Kimmich (4-1, 31e). A la suite d’un déboulé sur son côté gauche, le jeune Alphonso Davies a ensuite servi Kimmich qui a conclu dans le but vide (5-2, 63e). Les Bavarois ont ensuite aggravé le score grâce au 54e but de la saison de Lewandowski (6-2, 82e). Avant que l'humiliation suprême n'intervienne avec le doublé dans les dernières minutes de Philippe Coutinho, sur des passes décisives de Müller (7-2, 85e) et Lucas Hernández (8-2, 89e). Corrigé, fessé, jamais le Barça n'avait été battu par six buts d'écart en Ligue des champions.

Trop peu inspiré, comme très souvent cette saison, le Barça n’a pas su répondre aux Allemands. Même le génie Lionel Messi n’a pas eu de réussite, puisque l’Argentin a trouvé le poteau sur un centre fuyant (10e) et n’a pas su convertir une occasion après un rush en solitaire (20e). Antoine Griezmann, entré à la mi-temps, ne s’est pas montré à son avantage.

Pour la première fois depuis la saison 2006-2007, aucun club espagnol n’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Un petit événement alors que le Barça a traversé une saison plus que compliquée qui se termine sur une véritable humiliation. De son côté, le Bayern affrontera en demi-finales le vainqueur du dernier quart entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City. Quel que soit leur adversaire, les Munichois devraient partir avec le statut de favori. Un statut qu’il faudra confirmer pour remporter la première C1 du club depuis la saison 2012-2013.