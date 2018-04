Ligue des champions dames: Lyon sort City et va en finale

Ironie du sort, c'est une Anglaise, l'internationale Lucie Bronze, qui a porté les couleurs de City durant trois ans (2014-2017) avant de rejoindre l'OL, l'été dernier, qui a inscrit le but de la victoire. L'arrière droit a repris de volée un centre délivré de l'aile gauche par Amel Majri (17) pour donner un avantage décisif à une équipe lyonnaise qui a ultra dominé un adversaire qui n'a jamais lutté autant sur le plan technique qu'athlétique, incapable d'opposer le moindre tir.

Pourtant, le score est resté sur la plus petite des marges car une fois encore, les Lyonnaises, qui survolent le Championnat de France, ont manqué de réalisme. Elles se sont pourtant créées de nombreuses occasions, mais sans parvenir à se mettre vraiment à l'abri. Elles passent donc avec un seul petit but mais leur victoire est des plus logiques.