Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo et le Real Madrid trop forts pour la Juventus

Pour le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a été sans pitié pour la Juventus (3-0). Grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo, les joueurs de Zinedine Zidane ont un pied et demi en demi-finale. Une semaine avant le match retour à Madrid, la mission s'annonce désormais quasi impossible pour la Juventus.

Le match : le Real sans pitié pour la Juve

24 finales de Ligue des Champions à eux deux, un remake de la finale de l’an passé, un Allianz Stadium en fusion et à guichets fermés … Ce quart de finale entre la Juve et le Real avait tout de l’affiche parfaite, le genre de rencontre qui peut rester dans les mémoires. Mais comme souvent avec le Real Madrid ces dernières années, on ne retiendra qu’un homme, Cristiano Ronaldo. Un premier but pour entrer (encore) dans l’histoire de la C1 (voir par ailleurs), un retourné acrobatique d’exception pour tuer le match et une passe décisive pour finir en beauté et permettre à la Maison Blanche d’avoir un pied et demi dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Costaud.

166 secondes, c’est le temps qu’il aura fallu à Cristiano pour inscrire son 8e but en 6 matches face à la Juventus. Bien décalé par Marcelo sur le côté gauche, Isco trouve le Portugais au premier poteau, qui surgit devant Benzema pour claquer un exter dans le petit filet de Gianluigi Buffon. (0-1, 3e). Un avant-goût avant le chef d’œuvre de la soirée. Une bicyclette folle qui cloue Buffon sur sa ligne, l'Allianz Stadium s'inclinant devant ce geste de pure classe, offrant une ovation aussi belle que méritée au Portugais (0-2, 64e). Un doublé salvateur avant d'offrir le 3-0 à Marcelo sur un une-deux bien senti après un bon relais avec Isco (0-3, 73e), histoire de faire les choses bien et laisser le suspense à Turin.

© Marco BERTORELLO / AFP

Si ce Real Madrid encore une fois clinique a maîtrisé techniquement les débats, la Juventus n'aura pas démérité et pourra regretter ses nombreuses opportunités manquées. Gonzalo Higuain aura trouvé un très bon Keylor Navas sur sa route (23e, 89e) alors que Giorgio Chiellini (38e), Mattia De Sciglio (33e) et Paulo Dybala (56e) auront manqué de justesse dans le dernier geste. L'attaquant argentin, pas vraiment brillant aujourd'hui et expulsé à l'heure de jeu pour un deuxième carton jaune, manquera donc le retour à Bernabeu la semaine prochaine. De quoi rendre la mission de la Juventus Turin encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà.

Les chiffres : Cristiano Ronaldo (encore) en mode record

On savait qu’il aimait les matches cruciaux, ceux dans lesquels il faut faire pencher la balance. En marquant ce soir ses 118e et 119e buts en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n’a pas failli à sa réputation. Mieux, le Portugais en est à désormais 22 buts inscrits en quarts de finale de C1. Évidemment, personne ne fait mieux que lui.

Mais Cristiano ne s’arrête pas là. En comptant la finale de l’année passée, CR7 a inscrit au moins un but lors des dix derniers matches de Ligue des Champions. Il efface définitivement des tablettes Ruud Van Nistelrooy (9 matches consécutifs en 2003 avec Manchester United), avec qui il co-détenait le record jusque-là. Plutôt solide.